Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi

16.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:36
Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online" başladı.

 2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online" başladı. İlk iki günde Sertab Erener, Ceza, Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimler sahne aldı, toplam 62 bin kişi izledi.

Türkiye'nin bu yılın ilk festivalini online düzenliyor. Online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'dan canlı yayınlanan festivalin çekimleri Fişekhane'de gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek festivalin ilk gününde Sertab Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alırken, konserleri 27 bin kişi canlı izledi. Festivalin ikinci gününde dün Athena, Adamlar ve Sena Şener sahne aldı. İkinci günde ise konserleri 35 binden fazla kişi canlı izledi. 

Sevilen şarkılarını seslendiren Athena geceye damgasını vururken, grubun vokalisti Gökhan Özoğuz,, "Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan Milyonfest'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Sena Şener de pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, sanatçıların tekrar sahnelere dönebilmesine imkan yaratılmasına teşekkür etti.Festivalin üçüncü gününde bugün Mazhar Fuat Özkan, Manga ve Pamela müzikseverlerle buluşacak. Festivalde 16-17-18 Ocak tarihlerinde sahne alacak sanatçılar şöyle: 16 Ocak Cumartesi: Mazhar Fuat Özkan - Manga - Pamela17 Ocak Pazar: Duman - Cem Adrian - Ceyl'an Ertem18 Ocak Pazartesi: Pentagram - Pinhani - Fatma Turgut 

Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi
Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi
Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi
Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü isimler Online festivalde sahne aldı;  2 günde 62 bin kişi izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:35:58. #1.14#
title