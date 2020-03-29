Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor
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Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor

Ünlü isimler Caner Toygar ve Ayhan Kordoğan, stüdyoda başladıkları yeni albüm çalışmalarını korona virüs önlemleri kapsamında evden yürütüyor.

29.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:57
Ünlü isimler korona virüs nedeniyle albüm çalışmalarını evden yürütüyor

Ünlü isimler Caner Toygar ve Ayhan Kordoğan, stüdyoda başladıkları yeni albüm çalışmalarını korona virüs önlemleri kapsamında evden yürütüyor.

Tüm dünya korona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken Türkiye'de virüsün yayılmaması için alınan önlemler artıyor. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve oyunculuğun yanı sıra bir radyoda program yapan Caner Toygar, yaklaşık 1 ay önce stüdyoda başlattığı albüm çalışmalarını söz yazarı ve besteci Ayhan Kordoğan ile birlikte korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde sürdürüyor.

"Normalde çalışmalar stüdyoda oluyordu ama virüs nedeniyle evde yapıyoruz"

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle kendisini evde karantinaya aldığını ifade eden Caner Toygar, "Kısa bir zaman sonra da size çok güzel bir sürprizimiz var. Ayhan Kordoğan ile birlikte şarkı yapıyoruz. Korona virüs sebebiyle evden çok çıkamıyoruz. Normalde çalışmalarımız stüdyoda oluyordu fakat korona virüs nedeniyle çalışmalarımızı Ayhan abi ile birlikte evde yapıyoruz" dedi.

"İnşallah ülkemiz korona virüs salgınını en kısa sürede aşar"

Güzel bir klip ve şarkı hazırladıklarını söyleyen Toygar, "Burada en başta sayın Esra Erol'a ve Almanya'da yaşadığım dönemlerden dostum Ayhan abiye teşekkür ediyorum. Projeyi onunla yapma nedenim ise biliyorsunuz piyasada güvenilecek çok az insan var. Ben de buradan Ayhan abiye teşekkür ediyorum, uzun bir süredir görüşemiyorduk kendisiyle. Bu şarkıyı ben on sene önce çok istiyordum. Bestecisi de çok samimi arkadaşım. O zaman bu şarkıyı başkasıyla çalışma gereği duydu. ve on sene sonra bu şarkı tekrar bana nasip oldu. Ben de Ayhan abi ile düet yaptığım için onur duyuyorum. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah ülkemiz bu korona virüs salgınını en kısa sürede aşar" şeklinde konuştu.

"Korona virüse inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdik"

Albüm çalışmaları hakkında bilgi veren söz yazarı ve besteci Ayhan Kordoğan, "Caner'le birlikte çok uzun süredir dostuz. Sevgili Caner kardeşim bu şarkıyı birlikte düet yapmamızı istedi. Ben başta şarkıdan dolayı buna çok sıcak bakmadım, çünkü ben de beste yapıyorum. Ama bu konuda çok üstüme geldi. Kendisi çok sevgili dostum olduğu için onu kıramadım. Besteciyle görüşüp parçayı aldık. Bu parça on yıl önce sevgili Serdar Ortaç'ın düet yaptığı bir parça. Bir çoğunuzun da kulakları bu parçaya aşina. Aslında şimdiye kadar şarkımız ve klibimiz bitecekti. Fakat bu korona virüsünden dolayı fazla dışarı çıkmamız söz konusu olmadığı için eve kapandık. Kolonyalarımız her zaman yanımızda bulunuyor. Biz de korona virüsüne inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdik. Evimizden çıkmayalım, insanlarımızı düşünelim, sadece bizde virüs olabileceğini değil, karşı tarafta da virüs olabileceğini düşünelim. İnsanların çoğunda dışarı çıkarsak virüs kaparız diye bir algı oluşuyor. Belki virüs sizde, siz dışarı çıkarsanız başkasına bulaştıracaksınız. Bu konuya özen gösterip, duyarlı olalım. Çocuğumuzu, ailemizi, halkımızı, tüm insanları düşünüyorsak bu dönemi atlatana kadar eve kapanalım, evden dışarı çıkmayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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