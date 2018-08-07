Ünlü İsimler Kemal Sunal'a Yapılan Eleştiriye Sessiz Kalmadı

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Kemal Sunal filmleri hakkında '' Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de.'' İfadelerini kullanan eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, oğlu Ali Sunal başta olmak üzere halkın büyük bir kesiminin tepkisine neden olmuştu.

SEVİLEN OYUNCU ELEŞTİRİYE TEPKİSİZ KALAMADI

Türkiye'yi ayağa kaldıran twite sanat camiasından ünlü isimler de sert tepki gösterdi. Sevilen oyuncu Mehmet Aslantuğ twitter üzerinden Kemal Sunal için yapılan olumsuz eleştiriye, "Bir insan düşünün ölümünden yıllar sonra bile insanları güldürüyor. Daha başka söze gerek var mı? Diyerek tepki gösterdi.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olay twite, ünlü bir çok isimden de ardı ardına tepki paylaşımları yaptı.

İşte O paylaşımlar;

"Ah pasam ah..Sen bu ulkeye güleryüzü,teşbih ve taşlama sanatini öğretmiş,aslinda cok ciddi mizacin yaninda ülkene en cok ihtiyaci olani vermis en büyük sanatcisin!!onlardan birisin demiyorum en büyüğüsun!

Neden en büyüğü?Ne zaman canim yansa,kalbim kirilsa,sinirim bozulsa,motivasyonum dusse;teknolojinin son harikasi elimdeki bu makinadan Hababam Sınıfı 'search' ederim;biz yani bizim nesil ancak Kemal Sunal filmleri ile ????????????????>??mutlu emojilerin oldugu bir dunya biliriz????>?Kemal Sunal ismi ile gülümsemeyi öğrendi? bu koca ülke

Ama pasam haklilar seni sevmezler;cunku sen 10 Kasim 1944 dogumlu olmana rağmen,10 Kasimlari kutlamazdin cunku Ata'min vefat ettigi gunde doğum günü kutlamam benim doğum günüm 11 Kasim demissin...Pasam seni sevmiyorlar,sirf bu sebepten hocam...Olsun varsin seni sevenlerin sevgisi bir koca kıtaya yeter der geçerim;Nurlar içinde uyu Pasam"