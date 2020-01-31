Ünlü isimler gazeteciler ile buluştu

31.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:04

Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği, her geçen gün bölgenin tanımış isimlerini gazetecilerle buluşturmaya devam ederken derneğin son konukları ses sanatçısı Oğuz Berkay Fidan ve sinema sanatçısı Ergin Kılıkçıer oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden Oğuz Berkay Fidan ve Ergin Kılıkçıer'e Keşan Belediyesi Medya İletişim Personeli ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Ege Türk TV Trakya temsilcisi Derya Düşünce eşlik ederken ikili Gazeteci Ahmet Gürakar'ın sorularını içtenlikle yanıtladı.

FİDAN: "NESLİCAN TAY BİZLERE DE UMUT OLDU"

Geçtiğimiz günlerde H.Y.G. (Hatıralar Yokmuş Gibi) adlı şarkısına çektiği klip ile kanser hastalarına umut olan Neslican Tay'ın hatırasını yaşatarak geniş kitlelerin takdirini kazanan Oğuz Berkay Fidan, eseri ile ilgili yaptığı açıklamada; "Son çalışmamız H.Y.G. benim yazdığım bir parça. Hatta hayatımda yazdığım ilk eser. Hatıralar yokmuş gibi anlamını taşıyor. Esere klip düşünürken benim yaşadığım gerçek bir olayı yansıtmak istedik. Sağlık sorunlarımdan dolayı 1 hafta hastanede yatmıştım. Yan odamda yatan kanser hastası bir kız vardı. Ailesi ve erkek arkadaşı hiç yanından ayrılmıyor onun için umut olmaya çalışıyordu. Bir yandan da kız herkese umut olan kanseri 3 defa yenen Neslican Tay'ı izliyordu. Onu izlerken yüzündeki mutluluğu, gülümsemeyi gördüm ve ondan umut aldığına şahit oldum. Son aldığım bilgiye göre çok şükür bu kız kanseri yenmiş. Çok mutlu olduk. Bu hikayeyi klip yapmaya karar verdik. Neslican Tay bizlere de umut oldu. Biz de onun anısını yaşatmak için bu şarkının klibini ona armağan ettik. Sağ olsun ailesi de bu konuda bizi destekledi. Klibimizin çok güzel bir organik izlenmesi var. Buradan elde edeceğimiz gelir ile de kanser ile mücadele eden ihtiyacı olan hastaların yanında olacağız." dedi.

ANNEANNESİ İLE DÜETİ GÜNDEM OLDU

Anneannesi ile yaptığı düet ile ilgili soruyu da yanıtlayan Fidan, "Anneannemle bir şey yapmak hep vardı aklımda. Kendisiyle bir araya geldiğimiz birlikte şarkılar türküler söylüyorduk. Youtube kanalıma özel bir çalışma yaptık. Birlikte Hastane Önünde İncir Ağacı eserini seslendirdik. Çok keyifli bir çalışma oldu. Devamı da gelecek." diye konuştu.

KILIKÇIER: "BÖYLE BİR ROLÜ OYNAMAK GERÇEKTEN ÇOK ÖZELDİR"

Ergin Kılıkçıer ile devam eden sohbette Gürakar'ın sorusu üzerine "Tiyatro ile başladığım, küçük rollerle geliştirdiğim ve Alemin Kralı dizisi tanınırlığımın arttığı bir dönem yaşadım. Orada Evrim Akın ile partnerdik. O dizi bir ivme kazandırdı bana. Sonrasında bir çok çalışma oldu. Geçtiğimiz yaz Şeytanın Kitabı filmini çektik Keşan'da, Çamlıca köyünde. 19 Haziran'da sinemalarda olacak. Son olarak da Siccin 6 ile beyazperdede yer aldım. Çok güzel gişe yapan bir film oldu. Hem ülkemizde hem yurtdışında çok ilgi gördü. Filmde normal bir rolüm olacaktı. Ancak Alper Mestci hoca ile konuştuk. Dedi ki 'Saçlarını kazıtacaksın. Seni özel bir rol bekliyor.' Hiç düşünmeden kabul ettim. Böyle bir rolü oynamak gerçekten çok özeldir. Ben onun bana ivme kazandıracağını düşündüm. Türkiye'de ilk defa tam vücut makyajı yapılan oyuncu oldum." ifadelerini kullandı.

TİYATRO SEVERLERE "BİN DOLARLIK YALAN" MÜJDESİ

Tiyatrodan hiç vazgeçmediğini ve oyunlar da yazdığını dile getirerek açıklamalarına devam eden sinema sanatçısı Ergin Kılıkçıer; "Benim bir de yazarlık yönüm var. Son dönemde 'Bin dolarlık yalan' oyunumuz ile tiyatro severlerin karşına çıkıyoruz. 6 Mart'ta çok değerli tiyatro sanatçıları ile Keşan'da oynayacağız. İstanbul'da da oyunumuz seyircisi ile buluşuyor. Trakya'da başka şehirlerde de oyunumuz devam edecek. Hatta yakında Almanya turnesine de çıkacağız." dedi.

"BOCUK HER YERDE KONUŞULUYOR"

Son yıllarda Keşan'ın adını dünyaya duyuran korku festivali Bocuk Gecesi'ni değerlendiren Kılıkçıer; "Amatör ruh ile yapılan bir festival. Bocuk her yerde konuşuluyor. Kendi kendinin pr çalışmasını yapıyor. Ana haber bültenlerinde hepsinde yer alıyor. Aslında bir balkan geleneği. Çok eski dönemden bu yana gelen bir gelenek. Efsaneye göre bocuk o gece kabak yemeyen çocukların sırtına biniyormuş. Bir de yeni bir yıla girilmesi çiftçiler mahsullerinin bereketli olması için yapılan eğlenceli bir etkinlik. Son yıllarda çok öne çıktı. Eskiden evlerin içlerinde yapılan bir şeyken dışarılara taşmış, büyümüş, daha görsel bir şova dönüşmüş ve artık kopyaları yapılmaya başlanmış bir gelenek. Tabi kopyaları da türedi ancak 16 yıllık bir emek var burada. Artık Avrupa'dan da takip ediliyor. Basın mensuplarının çok yoğun ilgisi var." cümlelerini kullandı.

TRAKYA İÇİN BİRLİK ZAMANI

Trakya için birlikte çalışmalar yapmak istediklerini dile getirerek sözlerini noktalayan ikili yeni çalışmaları olduğunun da müjdesi verdi. Trakya'dan çok sayıda ünlü ismin çıktığının altını çizen Kılıçer ve Fidan Trakya'nın adının daha fazla duyurulması için el ele verme zamanının geldiğin işaret ederek valilik, belediye başkanlığı kaymakamlık gibi makamlar başta olmak üzere herkesten destek istedi.

GÜRAKAR: "BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?"

Son söz olarak konuşan Gazeteci Ahmet Gürakar da Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği adına kendilerini ziyaret eden ses sanatçısı Oğuz Berkay Fidan, sinema sanatçısı Ergin Kılıkçıer, Keşan Belediyesi Medya İletişim Personeli ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Ege Türk TV Trakya temsilcisi Derya Düşünce'ye teşekkür ederken Trakya insanını birbirine sahip çıkması gerektiğini altını çizdi. Gürakar; "Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli valilerimiz, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız en çok da halkımız. Birbirimize sahip çıkma, bölgemizi daha iyi bir şekilde tanıtmanın zamanı gelmedi mi? Haydi birlik olalım. Değerlerimize, sanatçılarımıza, onların yaptığı güzel şeylere sahip çıkalım. Bugün buradan başlayan kıvılcımı Trakya'nın dört bir yanına yayalım. Hep birlikte bölgemizi kalkındırıp güzel işler başaralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler