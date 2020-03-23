Ünlü isimler evde nasıl vakit geçiriyor? İşte cevabı...
Koronavirüs salgını tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen ülkemizde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de vaka sayısının binleri geçmesinin ardından önlemler daha da arttırıldı. Ünlü isimler de korona'dan etkilenmemek için evlerine kapandı. Peki ünlü isimler evlerinde nasıl zaman geçiriyor? Snob Magazin sizler için araştırdı ve ortaya çıkardı.
Koronavirüs salgını sonrası '#evindekaltürkiyem' deyip şiir yazdı
Uyarıların yapıldığı ilk günden beri evine kapandığını söyleyen şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, vaktini evindeki çalışma odasında şiir ve şarkı sözleri yazarak geçiriyor. Ünlü şair, "Salgın hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zor günlerimizde insanlarımıza moral vermek lazım. Sanatçı üretendir. Bende bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Evde çalışma odamda şarkı ve şiir yazarak günlerimi geçiriyorum."dedi.& ;& ;
İşte Ahmet Selçuk İlkan'ın yazdığı o şiir...
EVİNDE KAL TÜRKİYEM
Bu bir sağlık savaşın
Öyle bil ey Türkiyem
Aklın ilacın aşın
Evinde kal Türkiyem
Yenecek zaman sende
Sabır dolu can sende
Güç sende derman sende
Evinde kal Türkiyem
Umutsuz olma sakın
Yaşam en kutsal hakkın
Mutlu günler çok yakın
Evinde kal Tükiyem
Yine koşar coşarsın
Irmak olur taşarsın
Sen bunuda aşarsın
Evinde kal Türkiyem
Sen ki tarihler yazdın
Mucizeler yarattın
Kaç kez sabrınla yaptın
Acıyı bal Türkiyem
Evin ki huzur yuvan
Eşin çocuğun anan
Seninle mutlu her an
Evinde kal Türkiyem
Şifa bulsun elinden
Müjde olsun dilinden
Hadi en güzelinden
Bir şarkı çal Türkiyem
Evinde kal Türkiyem
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular