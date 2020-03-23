Ünlü isimler evde nasıl vakit geçiriyor? İşte cevabı... Koronavirüs salgını tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen ülkemizde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de vaka sayısının binleri geçmesinin ardından önlemler daha da arttırıldı. Ünlü isimler de korona'dan etkilenmemek için evlerine kapandı. Peki ünlü isimler evlerinde nasıl zaman geçiriyor? Snob Magazin sizler için araştırdı ve ortaya çıkardı.

Koronavirüs salgını sonrası '#evindekaltürkiyem' deyip şiir yazdı Uyarıların yapıldığı ilk günden beri evine kapandığını söyleyen şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, vaktini evindeki çalışma odasında şiir ve şarkı sözleri yazarak geçiriyor. Ünlü şair, "Salgın hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zor günlerimizde insanlarımıza moral vermek lazım. Sanatçı üretendir. Bende bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Evde çalışma odamda şarkı ve şiir yazarak günlerimi geçiriyorum."dedi.& ;& ;



İşte Ahmet Selçuk İlkan'ın yazdığı o şiir...



EVİNDE KAL TÜRKİYEM Bu bir sağlık savaşın Öyle bil ey Türkiyem Aklın ilacın aşın Evinde kal Türkiyem



Yenecek zaman sende Sabır dolu can sende Güç sende derman sende Evinde kal Türkiyem



Umutsuz olma sakın Yaşam en kutsal hakkın Mutlu günler çok yakın Evinde kal Tükiyem



Yine koşar coşarsın Irmak olur taşarsın Sen bunuda aşarsın Evinde kal Türkiyem



Sen ki tarihler yazdın Mucizeler yarattın Kaç kez sabrınla yaptın Acıyı bal Türkiyem



Evin ki huzur yuvan Eşin çocuğun anan Seninle mutlu her an Evinde kal Türkiyem



Şifa bulsun elinden



Müjde olsun dilinden Hadi en güzelinden Bir şarkı çal Türkiyem Evinde kal Türkiyem



Kaynak: Snob Magazin