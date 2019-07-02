Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlikler sırasında yaşanan acı olay, bugün birçok isim tarafından anıldı. Radikal İslamcılar tarafından şenlikler sırasında yakılan Madımak Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü isimlerde Madımak olayının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...