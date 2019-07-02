Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı
Madımak olayının 26'ncı yılında, binlerce insan gibi ünlüler de bu acıyı unutmadıklarını dile getiren paylaşımlar yaptılar.
2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlikler sırasında yaşanan acı olay, bugün birçok isim tarafından anıldı. Radikal İslamcılar tarafından şenlikler sırasında yakılan Madımak Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü isimlerde Madımak olayının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
YORUMLAR (2)
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Duyguların duygularım, temennin de temennimdir . Sevgili Gökhan . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yakmak sadece ALLAH a mahsustur. hiçbir canlıyı yakma izni verilmemiştir kula. her ne kadar aziz nesin salman rüştü gibi ateisler zamanında TÜRK milletinin kutsalına mukaddesatına Din tercihine küfretselerde aşşalık sözler söyleselerde Müslüman Peygamber efendimizin metoduyla davranır. sahi madımak olayında iktidarda hangi zihniyet vardı merak ettim. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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