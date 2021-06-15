Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
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Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Müzik dünyasını yasa boğan bir ölüm gerçekleşti. Bir süreden bu yana sağlık sorunları yaşayan halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sanat dünyası, önemli bir ismi daha yitirdi. Halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Yıldız Ayhan, bir süreden bu yana devam eden rahatsızlıklarını atlamadı ve hayatını kaybetti. Ayhan'ın vefatı, başta sanat camiası olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Ayhan, yaşam savaşını kaybetti. Yıldız Ayhan, 83 yaşındaydı.

Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Halk müziğinin efsane ismi Yıldız Ayhan'ın cenaze bilgileri de belli oldu. Ayhan'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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