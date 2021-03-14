Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

14.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:40

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araç iddialara göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Kadıyıfçıoğlu başka bir araca çarparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Buğra Yorulmaz hayatını kaybetti. Öldüğü bilgisi verilen baba Murat Yorulmaz'ın ise hastanede hayata tutunduğu, durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Başka bir araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kadayıfçıoğlu'nun çarptığı araçtaki Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu.

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BABA HAYATA TUTUNDU, OĞLU ÖLDÜ

Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. İlk gelen bilgilerde öldüğü belirtilen Murat Yorulmaz hastanede hayata tutundu. Baba Yorulmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (44)
ES26: Yorulmaz ailesine geçmiş olsun. Manşeti okurken, Kadayıfçıoğlu yok böyle, yok şöyle. Suçsuz gibi tanıtılıyor. Resmen katil bunun hikayesini anlatmaya gerek yok.
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35: olan yine garibana olmuş, kırmızı ışıkta geç insan ölümüne sebep ol ondan sonra 3 ay yatar çıkarsın...
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BASKENTLİ: Bursadaki tir sürücüsü nasıl ceza alacaksa bu şahıslarda aynı ceza alsınlarkı ben bu ülkéniñ kanunu var biléyım. Ama malesef. Kanunlar. Bızlere ölenlere rahmet kalanlara allah sabır versin.
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