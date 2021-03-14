Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araç iddialara göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Kadıyıfçıoğlu başka bir araca çarparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Buğra Yorulmaz hayatını kaybetti. Öldüğü bilgisi verilen baba Murat Yorulmaz'ın ise hastanede hayata tutunduğu, durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.