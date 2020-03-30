Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım Sadettin Saran korona virüs salgını sonrasında esnafa destek verdi Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye bir destek de ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan geldi.

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım

Sadettin Saran korona virüs salgını sonrasında esnafa destek verdi

KIRIKKALE - Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye bir destek de ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan geldi. Saran, 800 bin lira Sağlık Bakanlığına, 200 bin lira da Kırıkkale esnafına karşılıksız bağışta bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkardığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1 milyon liralık bağışta bulundu. Saran, 800 bin lirasını Sağlık Bakanlığına, 200 bin lirasını da geçici olarak kapatılan Kırıkkale'deki Berber ve Kuaförler Esnaf Odası ile Kahvecileri Odasına kayıtlı 607 esnafa dağıttı.

"Bizi bu zor günde yalnız bırakmadı"

Kahveciler Odası Başkanı Adnan Çatalok, "Kırıkkaleli iş adamı Sadettin Saran üyelerimizi esnafımızı unutmayıp Kırıkkale esnafına yardım gönderdi. 228 üyemize kişi başı 309 lira yardımları dağıtıyoruz. Sağ olsun var olsun, teşekkür ediyoruz Kırıkkale adına. Allah razı olsun bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Kırıkkale Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Birdal da, Saran'ın 266 üyeye nakit para yardımı yaptığını söyledi.

Saran'a yardımlarından dolayı teşekkür eden kuaför Cem Adıgüzel ise, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Öncelikle yardımdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Zor günler geçiriyoruz, inşallah bu günleri de atlatacağız. Tekrardan teşekkür ediyoruz Kırıkkale'mize bu yardımı yaptığı için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA