Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
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Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ünlü Hacker grubu Anonymous da katıldı. Anoynmous'un Minneapolis Polis Teşkilatı'na savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.

Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
31.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:53

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ülke çapında yayılırken, ünlü Hacker grubu Anonymous da protestolara katılma kararı aldı.

Anoynmous'un Minneapolis Polis Teşkilatı'na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.

28 MAYIS'TA VİDEO YAYINLADILAR

Sosyal medyada Anonymous ile bağlantılı olduğu belirtilen bir grupta, sesi değiştirilmiş ve Guy Fawkes maskesi takmış bir kişinin bulunduğu görüntü yayınlandı. Görüntüdeki kimliği belirsiz kişi şu ifadeleri kullandı:

"İnsanları öldüren ve diğer suçlara karışan polisler de tıpkı bizler gibi yargılanmalı. Aksi takdirde, istediklerini yapabilme yetkileri olduğunu sanacaklar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bu teşkilatların yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halka yetti. Geçtiğimiz yılda gerçekleşen olaylar sonucunda, çoğu insan sizin bizi kurtarmak için orada olmadığınızı anlamaya başladı. Aksine bizleri ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edenlere düzeni sağlamak için buradasınız, kontrol edilenleri korumak için değil. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmasınız ve dünya sonunda buna karşı uyanıyor. Bu polisler yargılanmalı, özellikle Chauvin cinayetle suçlanmalıdır. Ne yazık ki sizin yozlaşmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğine inanmıyoruz. Bu nedenle suçlarınızı dünyaya ifşa edeceğiz. Bizi bekleyin"

Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağını açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

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