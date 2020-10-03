Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Show TV ana haber spikeri Ece Üner ile bir araya geldi. Ersubaşı'nın Instagram hesabındaki paylaşımda Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti.

Geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ersubaşı, son olarak Show Ana Haber'de gündeme dair yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner ile buluştu. Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ece Üner'i makyajsız zor tanıyan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" yorumları yapıldı.

İşte Ece Üner'in makyajsız hali: