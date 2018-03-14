Ünlü Fizikçi Stephen Hawking, Uzaya Gitme Hayalini Gerçekleştiremeden Dünyadan Göçtü

Dünya üzerinde birçok bilim insanı geldi geçti ama tabii ki hepsi efsane olmadı. İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla bir efsane olan Stephen Hawking, Virgin Galactic'in sahibi Sir Richard Branson tarafından gelen "uzaya çıkmak ister misin" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

SON HAYALİ UZAYA GİTMEKTİ

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, İngiltere'deki ITV kanalında bir programa yaptığı açıklamada, İngiliz iş adamı Richard Branson'ın Virgin Galactic adlı uzay turizm şirketiyle uzaya çıkmayı planladığını kaydetmişti. Üç çocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacağı mutluluğu çocuk sahibi olmakla kıyaslamıştı.

UZAYI GÖREMEDEN DÜNYADAN GÖÇTÜ

"Beni kimse uzaya götürmez diye düşünüyordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanıtını verdiğini aktarmıştı. Yıllarca uzay konusunda yaptığı çalışmalarla herkesi aydınlatan Hawking, uzayı kendi gözleri ile göremeden hayatını kaybetti.

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