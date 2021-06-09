Ünlü domuz avcısı, kanala düşen yaban domuzlarını kurtardı

Türkiye'nin en ünlü domuz avcılarından biri olan Selçuk Poslu, Denizli'de sulama kanalına düşen yaban domuzlarını ip ve merdiven yardımıyla kurtardı.

Türkiye'nin en ünlü domuz avcılarından biri olan Selçuk Poslu, Denizli'de sulama kanalına düşen yaban domuzlarını ip ve merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan yaban domuzları tekrardan yaşam alanına döndü.

Denizli'nin Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesinde bulunan sulama kanalına çoğunluğu yavru 30'a yakın yaban domuzu düştü. 2 yavru domuz düştüğü kanaldan çıkacağı sırada telef olurken, yaklaşık 20 tanesi çıkmayı başardı. Geride kalan domuzların çıkmayı başaramadığını duyan yaban domuzu avcısı Selçuk Poslu, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Önce durumu kötü olan iki yaban domuzunu iple yakalayarak sudan çıkardı. Geri kalan ve daha iyi durumda olan yaban domuzları için bir merdiven kullandı ve yaban domuzları bu merdiven yardımı ile düştükleri kanaldan çıkmayı başardı. Kanaldan çıkan yaban domuzları kendine gelir gelmez arkasına bile bakmadan ormanlık alana doğru kaçtı. Selçuk Poslu, daha öncesinde yine sulama kanalına düşen yaban domuzlarını elleriyle sudan çıkarıp kurtarmıştı - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı