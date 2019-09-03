Ünlü DJ Arafat'ın mezarı hayranları tarafından tahrip edildi! Hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi

Ünlü DJ Arafat'ın mezarı hayranları tarafından tahrip edildi! Hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi

Fildişi Sahilleri'nin Ivorian şehrinde geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden DJ Arafat lakaplı Ange Didier Houon'un hayranları tarafından mezarı açıldı. Cansız bedenle fotoğraf çektiren hayranlar, DJ'in elbiselerini de çıkardı.

03.09.2019 21:05
Ünlü DJ Arafat'ın mezarı hayranları tarafından tahrip edildi! Hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ünlü müzisyen DJ Arafat'ın, hayranları tarafından mezarı açılarak cansız bedeninin fotoğrafları çekildi. Ayrıca DJ'in hayranları cansız bedenin elbiselerini çıkardı.

ÜNLÜ DJ'İN CANSIZ BEDENİNİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR

Asıl adı Ange Didier Houon, 33 yaşındaki ünlü DJ geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ünlü DJ ailesinin düzenlediği cenaze töreni sonrası toprağa gömüldü. Toprağa gömülen DJ'in mezarı kısa süre sonra hayranları tarafından açıldı. Arafat'ın hayranları DJ'in cansız bedeniyle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarından yayınladı.

HAYRANLARI POLİSLE ÇATIŞTI

DJ Arafat'ın hayranları kendilerine müdahale etmek isteyen polisle de çatışmaya girdi. Çatışma sonrası 12 kişi tutuklandı. Polis ünlü DJ'in mezarının başında güvenlik önlemi aldı.

Ünlü DJ Arafat'ın mezarı hayranları tarafından tahrip edildi! Hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi
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