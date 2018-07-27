Ünlü Damat Adayı Birkan Key'in Ablası Vurularak Öldürüldü

Geçen cumartesi günü yaşanan olayda, evlilik programlarıyla adını duyuran Birkan Key'in eşinden ayrılan ablası Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden eve giderken ilişkisi olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından öldürüldü.

İŞ ÇIKIŞI ÖNÜNÜ KESTİ

Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

6 EL ATEŞ ETTİ

6 el ateş ederek Kader Key'i ağır yaralayan Uğur G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kader Key, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaydan birkaç saat sonra Uğur G. yakalanarak, gözaltına alındı. Uğur G.'nin sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"ARTIK KADIN CİNAYETLERİ DURSUN"

Ablasını kaybeden Birkan Key, "Acımız büyük. Akşam saat 8-9 sıralarında olay gerçekleşiyor. Polisten aldığımız bilgiye göre, ablam sokak ortasında kurşunlanarak öldürülüyor. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Şu an konuşurken içim titriyor. Konuşamıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine dur denilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Bir kadının altı el kurşunlanarak öldürülmesi ne demek? Bu bir cahiliyet olamaz. Bu zalimlik, zulüm nedir yani?" dedi.

"BU NASIL BİR CİNAYET VE ÖLDÜRMEDİR"

Ablasının cinayete kurban gitmesine isyan eden Birkan Key, "Bu bir kadın. İki tane evladı var. Kızı 20 yaşında, oğlu 14-15 yaşında. Onları okutmakla ilgileniyordu. Kendisinin hiçbir konuyla ilgisi yok. Yani birini rahatsız etse bile, bir kadın birini rahatsız etse bile, 6 el kurşunlanarak öldürülür mü? Bu nasıl bir cinayettir? Bu nasıl bir öldürmedir? Var mı dünyada böyle bir şey? Bunun polisler tarafından aydınlatılmasını istiyorum. Bu bir kadın yani. Bu şekilde öldürülemez. 6 el sıkmak nedir yani? Cenaze Adli Tıp'ta. Annem perişan, ailem perişan, kardeşlerim perişan, babam perişan. Ben konuşacak halde değilim" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

"SOKAKTA GEZERKEN ANAMIZI BACIMIZI KATLEDİYORLAR"

Yetkililere de seslenen Birkan Key, "Artık bu kadın cinayetleri dursun, ne olursunuz dursun. Elinizi ayağınızı öpüyorum, dursun. Artık istemiyoruz. Ben ablamı kaybettim, başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Herkes anasına bacısına sahip çıksın arkadaşlar. Ha, biz sahip çıksak da görüyorsunuz, sokakta gezerken anamızı bacımızı katlediyorlar. Biz nasıl bir ülke olduk?" diye konuştu. Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor. (DHA)