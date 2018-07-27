Ünlü Damat Adayı Birkan Key'in Ablası Vurularak Öldürüldü
Katıldığı evlendirme programlarıyla adını duyuran damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key, İstanbul'da vurularak öldürüldü.
Geçen cumartesi günü yaşanan olayda, evlilik programlarıyla adını duyuran Birkan Key'in eşinden ayrılan ablası Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden eve giderken ilişkisi olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından öldürüldü.
İŞ ÇIKIŞI ÖNÜNÜ KESTİ
Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.
6 EL ATEŞ ETTİ
6 el ateş ederek Kader Key'i ağır yaralayan Uğur G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kader Key, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaydan birkaç saat sonra Uğur G. yakalanarak, gözaltına alındı. Uğur G.'nin sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
"ARTIK KADIN CİNAYETLERİ DURSUN"
Ablasını kaybeden Birkan Key, "Acımız büyük. Akşam saat 8-9 sıralarında olay gerçekleşiyor. Polisten aldığımız bilgiye göre, ablam sokak ortasında kurşunlanarak öldürülüyor. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Şu an konuşurken içim titriyor. Konuşamıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine dur denilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Bir kadının altı el kurşunlanarak öldürülmesi ne demek? Bu bir cahiliyet olamaz. Bu zalimlik, zulüm nedir yani?" dedi.
"BU NASIL BİR CİNAYET VE ÖLDÜRMEDİR"
Ablasının cinayete kurban gitmesine isyan eden Birkan Key, "Bu bir kadın. İki tane evladı var. Kızı 20 yaşında, oğlu 14-15 yaşında. Onları okutmakla ilgileniyordu. Kendisinin hiçbir konuyla ilgisi yok. Yani birini rahatsız etse bile, bir kadın birini rahatsız etse bile, 6 el kurşunlanarak öldürülür mü? Bu nasıl bir cinayettir? Bu nasıl bir öldürmedir? Var mı dünyada böyle bir şey? Bunun polisler tarafından aydınlatılmasını istiyorum. Bu bir kadın yani. Bu şekilde öldürülemez. 6 el sıkmak nedir yani? Cenaze Adli Tıp'ta. Annem perişan, ailem perişan, kardeşlerim perişan, babam perişan. Ben konuşacak halde değilim" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.
"SOKAKTA GEZERKEN ANAMIZI BACIMIZI KATLEDİYORLAR"
Yetkililere de seslenen Birkan Key, "Artık bu kadın cinayetleri dursun, ne olursunuz dursun. Elinizi ayağınızı öpüyorum, dursun. Artık istemiyoruz. Ben ablamı kaybettim, başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Herkes anasına bacısına sahip çıksın arkadaşlar. Ha, biz sahip çıksak da görüyorsunuz, sokakta gezerken anamızı bacımızı katlediyorlar. Biz nasıl bir ülke olduk?" diye konuştu. Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor. (DHA)
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birkan sokullu yazmış yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ünlü mü ? bu site iyice abartmaya başladı 3 yıldır takip ettiğim siteyi yavaş yavaş bırakacağım galibaCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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kimin kanı kimin elinde? kimin eli kimin cebinde? kültür töre örf adet ananelerimiz nerede?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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millet ıyıce kudurdu rahatlık canlarını sıkıyor yatsın hapıste gıden gelen ona sorar ozaman öldürdüğüne pişman mı olur yoksa ıyımı yaptım der bakalım kopek sankı kadın kzı bıttı turkıyede ıntıkam almak için kendınde yaktınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ama bir soz vardir durmak yok yola devam hedef 2023. O yuzden kardesim idam falan filan getirmezler.Cevap Yaz Yayından Kaldır