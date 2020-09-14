Ünlü Astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? 14-20 Eylül tarihleri arasında burcunuzu nelerin beklediğini; sağlık, iş, aşk ve arkadaşlık konularında nelere dikkat etmeniz gerektiğini Astrolog Aysun Koç yorumladı.

Bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Günlük işler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta başkalarının sizin dış görünüş ve kariyerinizle ilgili olarak ne düşündüğünü, fazlaca kafanıza takma ihtimaliniz var. Unutmayın önemli olan sizin düşünceniz. Büyüklerle güç mücadelesine girmeniz iyi olmayacağı için alttan almakta yarar var.

BOĞA: Aşk, çocuk ve hobilerinize yönelebilirsiniz. Bu konularda yeni başlangıçlar düşünüyorsanız,perşembe akşamından itibaren harekete geçebilirsiniz. Yaşayacağınız bir tartışma gereksiz büyüyerek, can sıkıcı ve kırıcı bir hal alabilir. Dikkat. Haftanın ikinci yarısı kariyer hedefinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER: Hafta başı aşk ve çocuk, kalanında ise; tüm aile ve evinizle ilgileneceksiniz. Uzak akrabalarınızla aniden bir duygusal kriz yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı konularda yanıldığınızı fark edebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki bir kadın nedeniyle gruplaşma yaşanılabilir. Emlak yatırımı yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Haftanın ilk yarısında ailenize, evinize odaklanacaksınız. İkinci yarısında ise; kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Ticaret, iletişim, medya işlerine yönelebilir, elektronik cihaz veya araba satın alabilirsiniz. Bazı sözlerin abartılarak yanlış anlaşılması canınızı sıkabilir.

ASLAN: Maddi kazançlarınız haftanın ana teması. Emek verdiğiniz işlerin anlaşmasını yaparak gelir elde edebilirsiniz. Perşembe akşamüstünden itibaren, gelirlerinizle ilgili planlarınızı uygulamak için harekete geçebilirsiniz. Aşk, çocuk ve arkadaş çevrenizle ilgili zorlayıcı gelişmeler olabilir.

BAŞAK: Perşembe günü burcunuzda gerçekleşecek Yeniay ile; hedeflediğiniz her konuyla ilgili adım atabilirsiniz. Duygular ile tepkisel davranmak yerine, akılcı ve düşünerek davranmak sizin yararınıza olacak. Yeni anlaşmalar yaparak istediğiniz konuma ulaşabilirsiniz. Önemli olan doğru kararla harekete geçmek.

TERAZİ: Geçmişi düşünebilir, manevi veya spiritüel konulara yönelebilirsiniz. Akrabalarınızla geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeminiz olabilir. Bazı konularda yanıldığınızı görebilir, zorlansanız da problemleri çözebilirsiniz. Lüksünüz için gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz.

AKREP: Daha aktif ve sosyal olacağınız bir hafta. Güzelliğiniz için lüks alışverişler yapabilirsiniz. Alacaklar ve ödemelerle ilgili bazı aksaklıklar çıksa da, sorunu çözebileceksiniz. Yakın çevrenizdeki büyüklerinizle güç mücadelesine girebilirsiniz, tartışma kalp kırıcı boyuta varmasa iyi olur.

YAY: Kariyerinize, hayatınızdaki konumunuza yoğunlaşacaksınız. Eşiniz veya ortağınızla maddiyat nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ise; eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı işlerle ilgileneceksiniz. Bazı aksilikler çıkma ihtimali olsa da; akılcı hareket ederek engeli aşabilirsiniz.

OĞLAK: Hukuk, eğitim, yurt dışı ve turizmle ilgili işleri olanlar; geçmişte yaptıkları çalışmalar neticesinde, bu hafta sektörlerinde tanınan ve saygın bir konuma gelebilirler. Cumadan itibaren yeni adımlar atabilirler. Baş vurması ve ağrıları ile kemiklerin kırılma riski nedeniyle; daha dikkatli olmakta fayda var.

KOVA: Ödeme, kredi, miras ve ek gelirlerle yoğun olarak ilgileneceğiniz bir hafta. Bu konularda bir harekete geçmek için cuma günü ve sonrasını beklemek daha iyi. Duygularınızla hareket ederseniz doğru karar alamayacağınız için, akılcı hareket etmek ve ani tepkiler vermemek gerekiyor.

BALIK: Evlilik ve ortak projelere odaklanacağınız bir hafta. Özellikle ailenizin de desteğiyle güzel adımlar atabilirsiniz. Çalışma hayatı olanlar, bir kadının da desteğiyle amaçlarına ulaşabilirler. Çevrenizden gelecek beklenmedik maddi destekle keyfiniz yerine gelebilir. Büyüklerinizle güç mücadelesine girmeyin.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.