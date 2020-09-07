Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 7-13 Eylül tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

7-13 Eylül tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Aşkınızla dürtüsel tepkiler vererek tartışabilirsiniz. Bir kadının ''el alem ne der bak '' şeklindeki eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Çocuğu olanlar da birden öfke kontrolünü kaybedebilirler. Bazı konularda yanılgıya düşebilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İş hayatında emek verenler; kalıcı maddi değerler oluşturabilirler.

BOĞA: Aşk, çocuk ve ilham ana yönelim noktalarınız. Yaratıcılık gerektiren işler yapanlar, mimarlar, modacılar, sahnede çalışanlar; akla uygun ancak, orijinal projeler üreterek, konumlarını kalıcı olarak yükseltebilirler. Tek sorun ise; daha üst pozisyondaki insanların, onlara daha çok çalışma konusunda baskı yapmaları olabilir.

İKİZLER: Ailenize, evinize odaklanacaksınız. Aşk ve çocuk konularında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Olaylara farklı açıdan bakabilecek ve şanslı, kalıcı adımlar atacaksınız. Biraz dürtüsel ve fevri davranma ihtimaliniz var. Bu nedenle hissiyatla değil, akılla hareket etmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Lüksünüz için ekstra ödeme yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Hafta başında ailenize, çarşambadan itibaren yakın çevrenize yoğunlaşacaksınız. Duygusal davranmazsanız, evlilik veya ortaklıkla ilgili sorunlarınızı kalıcı olarak çözme fırsatı var. Başkalarının ne düşündüğünün veya düşüneceğinin bir önemi yok. Çünkü bu hayat sizin. Sevgiyi hissetmekte ve vermekte sorun yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Kazançlarınız haftanın ana teması. Kariyerinizle ilgili kalıcı değerler oluşturabilirsiniz. Bir kadınla tartışma yaşayabilirsiniz, bu kadının gizli düşmanlığı ortaya çıkabilir ve canınızı oldukça sıkabilir. Sağlık sorunu yaşayanlar bu hafta iyileşecekler. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle de, güzelliğiniz için lüks alışverişler yapabilirsiniz.

BAŞAK: Kendinize odaklanacağınız bir hafta. Gelirinizi artıracak anlaşmalar yapabilirsiniz. Ani ve tepkisel davranma riskiniz yüksek. Oysa stratejik ve akılcı adımlar atarak kalıcı değerler oluşturabilirsiniz. Bekarlar sevgililerinin kendilerini sevmediğini düşünebilirler. Çocuğu olanlar ise; çocuklarına onu sevdiklerini hissettirmeye çalışmalılar.

TERAZİ: Normale göre hafta başı daha içe dönük olacaksınız. Haftanın ikinci yarısında ise; oldukça sosyal ve aktif günler sizi bekliyor. Fevri çıkış riskinize takılmadan,

akılcı hareket ederseniz ailevi sorunlarınızı çözebileceğiniz bir hafta. Duygu ve akılın uyumuyla, sorumlulukla ve disiplinle hareket edenler de; ek gelir elde edebilirler.

AKREP: Hafta genelinde kariyerinize odaklanacaksınız. Oldukça koruyucu etkiler alacağınız bu dönemde, sosyal çevrenizin desteğiyle; yeni iş anlaşmaları yapabilir ve kalıcı değerler oluşturabilirsiniz. Bu anlaşmalar, sizin daha çok sorumluluk ve disiplinle hareket etmenizi gerektirebilir. Yakın çevrenizdeki sorunlar da azalarak yoluna girecek.

YAY: Yurt dışı, eğitim ve hukuk bu hafta yoğunlaşacağınız konular. Orijinal fikirler geliştirerek; kazançlarınızı kalıcı bir şekilde artırma şansınız yüksek. Kandırıldığınızı fark edeceğiniz bazı şeyler yüzünden, duygusal anlamda yara alabilirsiniz. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak sevgiyi hissetmek, almak ve vermek zor olabilir.

OĞLAK: Kredi, miras, ek gelirler, ödemeler haftanın ana gündemi. Bazı alacağınız paralar gecikebilir ve bu da ödemeleri aksatmanıza sebep olabilir. Devam eden rahatsızlığı olanlar ameliyat olabilirler. Bekar oğlaklar; uzun ömürlü bir evlilik yapabilirler. Evliler ise; evlerini ve yaşamlarını istedikleri şekilde ve kalıcı olarak düzenleyebilirler.

KOVA: Evlilik ve ortak projelerin ön planda olacağı bir hafta. Geçmişten itibaren emek verdiğiniz konularda, yakın çevrenizin de desteğiyle kalıcı ortaklıklar yapabilirsiniz. Hak ettiğinizi düşündüğünüz maddi olanaklara kavuşabilirsiniz. Bekarlar da sağlam temelli bir evliliğe adım atabilirler.Aile büyüklerinin baskısını hissedebilirsiniz.

BALIK: Haftanın en şanslı burcu olduğunuzu söyleyebiliriz. Genel anlamda günlük işlerinizle veya sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Eşinizden veya ortak işlerinizden gelecek kazançlarda oldukça artış ve bereket olacak. Enerjisel anlamda etrafınız tarafından baskılanmanız ise; sizin için haftanın en büyük zorluğu olacak gibi.