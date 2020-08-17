Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 17-23 Ağustos tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
17.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:37

17-23 Ağustos tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Salı gününden itibaren, aşk ve çocuk konuları ana başlığınız olacak. Arkadaş çevrenizden büyüklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak doğru iletişimle ve güçlü enerjinizle problemi çözmek kolay olacak. Geçmişte emek verdiğiniz; yurt dışı, eğitim veya hukuk konularında güzel gelişmeler olabilir. Eşinizin ailesinden destek alabilirsiniz.

BOĞA: Aile içinde ani tepkiler duygusal anlamda kırıcı olabilir. Ancak uzun sürmeden çözüme ulaşacak. Çalışanlar müdürleriyle veya firma sahibiyle problem yaşayabilirler. Ancak kendilerini çok iyi ifade ederek, haklarını koruyabilirler. Yaptığınız çalışmaların karşılığını ticari gelir olarak alabilir ve maddi anlamdaki hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER: Aile, ev, gayrimenkul le ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Kardeş veya kuzeninizle; bir miras veya ödeme yüzünden, duygusal anlamda kırıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Eşinizin aile büyükleriyle anlaşmakta zorlanabilir, ani gelişmelerle canınınız sıkılabilir. Maddi kazançlarınıza ve öz değerinizi korumaya odaklanırsanız motivasyonunuz artacak.

YENGEÇ: Kısa bir yolculuk yapabilir, kardeş ve yakın çevrenizle zaman geçirebilirsiniz, araba alabilirsiniz. Çalışma ortamındaki kadınlarla anlaşmazlık yaşayacaksınız. Ancak enerjinizi güçlü bir şekilde ortaya koyacak ve doğru iletişimle de olayların üstesinden gelebileceksiniz. Arkadaş çevrenizde de ayrışmalar olabilir, bu sizin hayrınıza bir durum.

ASLAN: Daha önce yapmış olduğunuz çalışmaların sonucunda, kazançlarınızı artıracaksınız. Duygusal ve fikirsel anlamda büyüklerle anlaşmakta zorlanacak ancak ; içinize dönecek ve sorunu kendi iç dünyanızda çözmek isteyeceksiniz. Yurtdışı, eğitim veya hukuksal konulardaki bazı duygusal kırgınlıklarınızla ilgili güzel gelişmeler moral verebilir.

BAŞAK: Aileniz ve eviniz için verdiğiniz çabanın karşılığını alacaksınız. Çocuğunuz veya aşkınızla duygusal gerilimli bir hafta olabilir. Fazla baskıcı olmamakta yarar var. Kırıcı diyaloglara dikkat etmelisiniz. Şehir dışı yolculuk yapabilirsiniz. Kariyerinizi ve mevcut konumunuzu korumak istiyorsanız, bu hafta biraz sessiz kalmakta yarar var.

TERAZİ: Kardeşinizle veya yakın çevrenizle kadersel ve aynı zamanda da duygusal anlamda zorlayıcı olaylar yaşayabileceğiniz bir hafta. Aile ve gayrimenkul konularında bir süredir devam eden sorunlar; bu hafta hem duygusal hem de zihinsel anlamda yorucu boyutta olabilir. Ancak enerjiniz güçlü ve geçmiş tecrübelerinizle olayları daha iyi yönetebileceksiniz.

AKREP: Mevcut durumunuzu korumaya ve daha iyi nasıl oluruma odaklanacağınız bir hafta. Bir yandan da tatil özlemi duyabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizdeki sorunlar bu hafta sizi de oldukça yorabilir. Yurt dışı bağlantılı veya eğitim gibi işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz konularda, ektiğinizi biçebilirsiniz.

YAY: Şehirlerarası yolculuk yapabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim ve hukuki konularda; geçmişte verdiğiniz uğraşların güzel neticesini alabilirsiniz. Ancak maddi kazanımlarla ilgili beklenmedik aksilikler çıkabilir. Evliler eşlerinin ailesinin maddi konulara müdahalesi yüzünden problem yaşayabilirler. Ek gelirlerle moraliniz düzelebilir.

OĞLAK: Ödeme, kredi, miras ve ameliyatlar haftanın ana teması. Evliler eşiyle, ortak iş yapanlar ise, ortağıyla ani tepkiler nedeniyle gerginlik yaşayabilirler. Ancak sorunu aşmak kolay olacak. Kendi kendinize yarattığınız fazla baskıcı tutumunuz yüzünden oldukça zorlanabilirsiniz. Her şey katı bir disiplinle ve tamamen kurallarla yönetilemez.

KOVA: büyüklerle geçmişten gelen sorunlar yine kriz çıkarabilir. Evliler, maddi kaynaklarının istediği boyuta gelmesi ve çevrelerinden alacakları destekle enerjilerini güçlü bir şekilde yansıtabilirler. Bekarlar ise; evliliğe yönelik adımlar atabilirler. Ortak iş yapanlar gelirlerini artırabilirler. Duygusal davranırsanız maddi kayba uğrayabilirsiniz.

BALIK: Günlük koşturmalar ve sağlığınızla ilgili bazı işlerle ilgilenebilirsiniz. Ön planda olmak isteyeceğiniz bir hafta. Duygusal kararlarla fazla harcama yapabilir ve sonra pişman olabilirsiniz. Mevcut konumunuza ulaşmak için uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını maddi ve manevi olarak alabileceksiniz. Ani ve dürtüsel davranışlara dikkat.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nihat Doğan Demet Akalın Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Adana Çocuk Bakan
Şu an buradasınız: Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 12:37:16. #1.15#
title