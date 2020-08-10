Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
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Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilir; 10-16 Ağustos Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyabilirsiniz.

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
10.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:50

Haftalık burç yorumları ile hayatınızdaki çeşitli alanlarda fikir sahibi olarak çok daha doğru adımlar atabilirsiniz. 10-16 Ağustos haftalık burç yorumlarını okuyarak yeni haftaya başlangıç yapmaya ne dersiniz?

KOÇ: Enerjinizi güçlü bir şekilde ifade edebildiğiniz bir dönemdesiniz. Ancak gergin enerjilerin de etkisiyle öfke kontrolü yapmakta zorlanabilirsiniz. Evliler çocuklarıyla, bekarlar sevgilileriyle tartışabilirler. Olayları abartma ihtimali de olduğu için, bu haftayı sakin geçirebilmek önemli. İç sesinize güvenmeniz gereken bir hafta.

BOĞA: Ailenize, evinize ve emlak işlerine odaklanacaksınız. Eğitim, hukuk, yolculuk konuları için abartılı harcamalar yapabilirsiniz. Evliler eşlerinin aile büyükleri tarafından incitilebilirler. Ani ve fevri tepki vermeden, olayları sabırla yönetmek en iyisi. İmajınızla ilgili marjinal bir değişim yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Gergin olmanıza rağmen, duygularınızı içinizde yaşama ve davranış olarak dışa vurmama eğiliminde olacaksınız. Aileniz veya eviniz için gereğinden fazla ödemeler yapabilirsiniz. Maddi konular nedeniyle yapacağınız bir anlaşmanın bozulma ihtimali var. Geçmişte verdiğiniz emeklerin maddi karşılığını alma fırsatı mevcut.

YENGEÇ: Hafta genelinde maddi kazançlarınıza odaklanacak, kendi değerinizi sorgulayacaksınız. Kardeş veya kuzenlerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ailenizin de desteğiyle kariyerle ilgili amacınıza ulaşabilirsiniz. Her zamankine göre daha sinirli ve tepkisel olacağınız bir hafta. Sakin kalmaya çalışmak en iyisi olacaktır.

ASLAN : Kendinize odaklanacağınız ve otoriter bir dille iletişim kuracağınız bir dönemdesiniz. Kadınlar tarafından dış görünüşünüzle ilgili eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Kendiniz için abartılı harcamalar yapabilir, sonrasında pişman olabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek yol alırsanız, amacınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

BAŞAK : Daha içe ve manaya dönük olacaksınız. Ani bir kararla yeni bir eğitime başlayabilir, uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Geçmişte başkalarının ne dediğine takılarak, bugününüzü zehir etmeyin. Çocuğunuzla ilgili bir gelişmeden dolayı, eşinizin aile büyükleriyle tartışma ihtimaline dikkat etmenizde yarar var.

TERAZİ : Sosyalleşeceğiniz bir hafta. Ödemeler nedeniyle bir arkadaşınızla tartışma riskiniz var. Evli veya ortak iş yapan teraziler, bu hafta kendilerini büyük öfke patlamalarıyla dolu bir kavganın içindebulabilirler. Özellikle fevri hareket etme eğiliminde de olacağınız için, aman dikkat diyorum. Kısa bir tatil iyi gelebilir.

AKREP : Kariyerinize ve hayatta durduğunuz yere odaklanacaksınız. Hafta sonuna doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Evlilik ve ortaklı işlerde ani ve fevri davranma ihtimaliniz var. Özellikle iş yüzünden eşle kavga edebilirsiniz. Ortak iş yapanlar da ortağıyla tartışabilirler. Enerjilerin gergin olduğu bu hafta, sakin kalmayı denemekte fayda var.

YAY : Haftanın genelinde; ödemeler, krediler ve ek gelirlerle ilgileneceksiniz. Hukuk, eğitim, yurt dışı ve yolculukla ilgili konularda şanslı olacağınız bir hafta. Aşkınızla veya çocuğunuzla maddi konular yüzünden tartışabilirsiniz. Sakin kalamazsanız olaylar çığrından çıkabilir. Dikkatli davranmak ve sakin kalabilmek bu hafta çok önemli.

OĞLAK : Bu hafta enerjiler çok gergin olduğu için, kardeş ve kuzenlerle tartışma ihtimaliniz oldukça yüksek. Gereksiz ve sonu olmayan tartışmalar girmenin kimseye faydası yok. İletişim, elektronik, medya ve ticaretle uğraşanlar; bazı manipülasyon ve kışkırtmalar sonucunda işlerinden olabilirler. Ufak bir ek gelir moral verebilir.

KOVA : Evlilik, ortak projeler ve günlük rutinlerle ilgileneceğiniz bir hafta. Maddi konular yüzünden tartışma riskiniz yüksek. Ailenize daha çok zaman ayırmanız sizin için iyi olacak. Ani ve tepkisel davranma eğiliminde olacaksınız. Öfke kontrolü önemli. Ummadığınız yerden gelecek bir para yüzünüzü güldürecek.

BALIK : Kadınlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde gerginlikler çıkabilir. Bekar balıklar evliliğe yönelik adımlar atabilir, sevgi dolu yeni bir aşka yelken açabilirler. Ailenizden maddi manevi destek alacağınız bir hafta. Maddi konularda ani kararlar almamanız sizin için iyi olur. Çünkü yanılabilirsiniz.

Haber Yorumları (1)
MALATYALI GÜZEL: burclara özel denmis hepsi aynı yorum
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