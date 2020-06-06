Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti'den oy alacağını ifade eden KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "Bu iki parti de zorlu rakip ve 2 oydan birini AK Parti seçmeninden alacak. Şubat ayında yaptığımız son araştırmada AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü" dedi.

Erken seçim söylentilerinin gündemden düşmediği şu günlerde KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan Ankara kulislerini hareketlendirecek bir değerlendirme geldi.

"İKTİDAR BLOĞU İYİ PARTİ'Yİ ENGELLEYEMEDİ"

Yeni partilerin kitleyi yakalama potansiyeli olduğunu belirten Ağırdır, "En iyi örnek İYİ Parti'nin vücut bulması. Sadece Meral hanımın başarısı değil. Ülkem-bayrağım diyen ve farklı kimliklerle iç içe olan seçmen İYİ Parti'de, muhafazakar kesime yakın olan geleneksel seçmen ise MHP'de kaldı. İktidar bloğu, İYİ Parti'ye engelleyemedi. Sosyolojik bir taban var" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ YÜZDE 45'DEN 30'LARA DÜŞTÜ"

AK Parti'nin oy kaybettiğini ve yaptıkları son araştırmada oy oranının yüzde 30'la düştüğüne dikkat çeken Ağırdır, "AK Parti oy kaybediyor, kaybetmiyor meselesi değil. Çözülüyor, gidecek yer bulamıyor. Yüzde 45'den 30'lara düştü. Bu bir alamettir, ama gidecek yer bulamadı. Su kaynıyor, çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz. Şubat ayı ölçümümüzde AK Parti yüzde 30'un altında idi" şeklinde konuştu.

"İKİSİ DE TAYYİP BEY İÇİN ZORLU RAKİP OLACAK"

Son dönemlerde seçime girip girmeyecekleri tartışma konusu olan Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağırdır, şöyle devam etti: "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin ölü doğduklarını sanmıyorum. İkisi de Tayyip bey için zorlu rakip olacak. Mücadeleden kaçmıyorlar, 'Tırsmışlar, vazgeçiyorlar' gibi halleri de yok. Tayyip Bey'in beklediğinden de öte mindere davet etmeye çalışan dil karşısında AK Parti bocalıyor. İki oydan birini AK Parti seçmeninden alacaklar. Her bir puan AK Parti'nin iktidar gücünü etkiler. Futbol jargonu ile müthiş maç oldu ama golsüz bitti diyeceğimiz bir tablo oluşacak. Kimse de ringlerden kaçmıyor."