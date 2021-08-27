Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat ölümden döndü! İçinden sağ çıktığı aracın fotoğrafını paylaştı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan sağ çıkan Kulat, sosyal medya hesabından otomobilinin fotoğrafını çekip, "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi." notunu düştü.

Yaptığı araştırma ve anketlerle sık sık gündeme gelen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi.

"HER HALÜKARDA ALLAH'A HAMDOLSUN"

Kazadan büyük yaralar almadan Kulat, takla atan aracını Twitter hesabından paylaşıp durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulat, paylaşımında "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi. Böyle durumlarda insan aslında ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

İşte Kulat'ın takla atan aracı;

SON ANKETLERİNDE HDP VE MHP BARAJ ALTI KALMIŞTI

Öte yandan MAK Danışmanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ankette, vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilmişti. HDP ve MHP'nin baraj altı kaldığı araştırmada; yüzde 33.9'luk kesim AK Parti, yüzde 22.7'lik kesim CHP, yüzde 14.7'lik kesim ise İYİ Parti'den yana görüş belirtmişti.