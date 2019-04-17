Ünlü Anketçi Adil Gür'e Soruldu: İstanbul'da Seçimler Tekrarlanırsa Sonuç Ne Olur?

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken ünlü anketçi Adil Gür'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"SİZ İSTANBUL'DA 10 HAFTA SEÇİM YAPSANIZ..."

Gür, "İstanbul seçimleri yenilenirse sonuç ne olur?" sorusuna "Siz İstanbul'da 10 hafta seçim yapsanız bir seçimin diğerinden farkı bir elin parmaklarınıkadar olamaz. Çünkü kamplaştık, kutuplaştık" dedi.

"SANDIĞA GİTMEYENLER BELİRLEYİCİ OLACAK"

İstanbul'da sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük kesimin tercihinin önemli olduğunu ve onların tercihini hangi isimden yana kullanırsa seçimi kazandıracağını belirten Gür, "Bir tarafta 'İmamoğlu kazandı vermemek için bakın ne yaptılar' bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen olur. Tersi olur mu? olur. AK Parti'ye, 'Az daha kaybediyordu, şaibe varmış... Gidip Binali Yıldırm'a oy vereyim' diyenler olabilir. Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NİN DURUMU

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda Saadet Partisi aday çıkarıp çıkarmayacağının sonuçları etkileyeceğini vurgulayan Gür, şöyle devam etti: "Saadet Partisi ittifakın dışında kaldı. AK Parti'ye kızgın seçmenlerin bir kısmı Saadet'e verdi. 'Saadet aday çıkarmazsa yüzde yüz İmamoğlu'na oylar gider' diye bir şey yok. AK Parti'ye de gidebilir ihtimal dahilinde."