Unkapanı Kültür Merkezi 'poliklinik' oluyor

Unkapanı Kültür Merkezi 'poliklinik' oluyor Demirtaş: "Bakan Koca 'tamam' derse bina SAMÜ polikliniği olur" Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Unkapanı Kültür Merkezi'nin Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi polikliniği olarak kullanılması için tüm siyasilerle görüş...

Unkapanı Kültür Merkezi 'poliklinik' oluyor

Demirtaş: "Bakan Koca 'tamam' derse bina SAMÜ polikliniği olur"

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Unkapanı Kültür Merkezi'nin Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi polikliniği olarak kullanılması için tüm siyasilerle görüş birliğine vardıklarını, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın projeye onay vermesini beklediklerini söyledi.

Unkapanı Kültür Merkezi'nin yapımına bir önceki belediye yönetimi tarafından başlanmış, yerel seçimlerdeki yönetim değiştikten sonra ise mali problemler dolayısıyla yapımı durdurulmuştu. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Unkapanı Kültür Merkezi'nin poliklinik olarak hizmet vermesi konusunda İYİ Parti, AK Parti, CHP ve MHP idarecilerinin görüş birliğine vardığını, son sözü ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın söyleyeceğini açıkladı.

Kimsesizler ve sokakta yatan vatandaşlar için kullanılması düşünülen binanın diğer siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşme neticesinde 'poliklinik' olarak kullanılması fikrinin ön plana çıktığını dile getiren Necattin Demirtaş, "Önceki dönemde sokakta gezerken cami köşelerinde ve banklarda yatan insanlar vardı. Unkapanı Kültür Merkezi'nde bunların yemek yiyip, kalabilecekleri 50 kişilik barınma alanı oluşturma fikrimiz var. Sokakta kalan kimsesiz insanlarımızı toplayacağız, takip sistemi ile de nerede olduklarını da takip edeceğiz. Kimsesiz vatandaşlarımızı topluma kazandıracağız. Topluma kazandırmak çok kolay değil belki ama en azından açlıktan ve soğuktan ölmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu projemiz, bina poliklinik olarak kullanılamazsa hayata geçecek" dedi.

"Bakan Koca 'tamam' derse bina SAMÜ polikliniği oluyor"

Kültür merkezinin nasıl kullanılacağı konusundaki son sözü Bakan Fahrettin Koca'nın söyleyeceğini vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Unkapanı Kültür Merkezi'nin poliklinik olması konusunda bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Son görüşmeyi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan da randevu istedik. Eğer bakanımız, 'tamam' derse projeye hayata geçecek. Bu konuda siyasi birliktelik de sağladık. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Unkapanı Kültür Merkezi'nin Samsun Üniversitesi'nin polikliniği şeklinde kullanılması noktasında fikir birliğine vardı. Biz de belediye olarak buranın poliklinik olarak kullanılmasını arzu ediyoruz. Kültür merkezi polikliniğe dönüşürse o bölge canlanır diye düşünüyoruz. Bu konuda tüm siyasi partiler ile hemfikiriz. Buranın bakanlık üzerinden borcumuza karşılık devri gerekiyor. Bakanlığın bina ile ilgili çekinceleri var. Yapılışının uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Bakan bey poliklinik olmasını kabul ederse Unkapanı Kültür Merkezi SAMÜ polikliniği olacak. Bakan Koca kabul etmezse orası için kredi almıştık. Kimsesizlerin ve sokakta kalanların barınması için düşündüğümüz projeyi devam ettireceğiz."

Poliklinik konusunda fikir birliği yapan AK Parti, İYİ Parti, CHP ve MHP yerel yönetim idarecileri de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Unkapanı Kültür Merkezi hakkında vereceği kararı bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür