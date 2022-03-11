BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatıldı. İBB ekipleri, köprüde inceleme başlattı.

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Dr. İlker Aslan, "Emniyet müdürlüğü trafik şube ekiplerinde tarafımıza bilgi verildi. Unkapanı Köprüsü'nde derzlerde bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili haber verildi. Ekiplerimizle geldik olay yerinde incelemelerde bulunduk. Mevsim şartlarındaki rüzgarın şiddetinin biraz fazla olması nedeniyle duba üzerinde duran bir köprü olduğu için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu an deniz üzerinden römorkörlerimizle ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür durumların değişkenlik gösteren mevsim şartları nedeniyle daha önce de yaşandığını vurgulayan Aslan, "Mevsim şartları soğuk olduğu zaman metalin de daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınada ve lodostan dolayı. Şu an 20 santim civarında bir açıklık var. Bu açıklığı minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı 88 yaşında tarihi eski bir köprü. Doğal olarak köprünün bazı sorunları var. Onları da gidermeye çalışıyoruz, onları da yapacağız. Yakın bir zamanda bakım onarım çalışması söz konusu" dedi. - İSTANBUL