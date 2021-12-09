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ÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ "ICOINS" PROJESİ TANITILDI

Üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı "Icoins - KOBİ'ler için Endüstri 4. 0 Yeterlilikleri Farkındalığı Artırma Araçları" projesini tanıtmak amacıyla Üniversitemiz ile Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ev sahipliğinde konferans düzenlendi.

Proje tanıtımına büyük ilgi

Projenin tanıtılması ve çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Bilkent Otel'de gerçekleştirilen konferansa, Rektörümüz Prof. Dr. Can Çoğun, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Hadi Hakan Maraş, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve ICOINS Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gül Tokdemir, TTMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Tamer Şenyuva, Ankara Sanayi Odası (ASO) Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ile çok sayıda KOBİ yöneticisi, girişimci ve eğitimci katılım sağladı.

Çok sayıda sunum yapıldı

Açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun'un yaptığı "Icoins - KOBİ'ler için Endüstri 4. 0 Yeterlilikleri Farkındalığı Artırma Araçları" projesi konferansında, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, "Endüstri 1. 0'dan Endüstri 4. 0'a", Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - ASO Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya "Endüstri 4. 0 Trenini Kaçırmamak", Çankaya Üniversitesi ICOINS Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gül Tokdemir ise "ICOINS Projesi" başlıklarında sunum yaptı.

Endüstri 4. 0 farkındalığı eğitimlerle artırılacak

Proje kapsamında; Avrupa Birliği seviyesinde, Endüstri 4. 0'ın etkinlik ve farkındalıklarının aynı düzeye getirilmesi için içerik hazırlanıyor. ERASMUS desteği alan projenin partnerleri arasında İtalya, İspanya, Finlandiya ve Türkiye'den Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) de yer alıyor. Proje sonucunda, Endüstri 4. 0 kaynaklarına erişimde ve dönüşümüne uyumda zorluk çeken KOBİ'lerin farkındalığını nasıl arttırabiliriz, Endüstri 4. 0 nedir? İçerisinde nasıl teknolojiler vardır? Ne fayda sağlar? gibi soruların cevaplarını veren bilgi modüllerini içeren bir platform üzerinden sunulan eğitim materyalleri hazırlanacak. Şu anda pilot eğitimleri yapılan projedeki materyaller, açık kaynak ders materyalleri şeklinde sunulacak.

Duyuru Ekleme Tarihi : 09. 12. 2021 11: 15

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