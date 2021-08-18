Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek

Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından TÜBİTAK 1001 - "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından TÜBİTAK 1001 - "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 farklı proje, yapılan bilimsel değerlendirme sonucu destek almaya hak kazandı.

"1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın "Müsilaj Araştırmaları Özel Çağrısı" kapsamında sunulan 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alınmıştı ve yapılan değerlendirme sonucunda 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Onaylanan 37 projeden dördü İTÜ'lü akademisyenlerin hazırlayıp sunduğu projeler oldu.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek amacını taşıyan 1001 ARDEB destekleme programında bilimsel değerlendirme sonucu İTÜ'nün şu projeleri desteklemeye değer görüldü:

Denizcilik Fakültesi öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Yasin Arslanoğlu tarafından yürütülecek "Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi" başlıklı proje, İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu tarafından yürütülecek "Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi'ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması" başlıklı proje, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin tarafından yürütülecek "Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı" başlıklı proje ve İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Türker Türken tarafından yürütülecek "Atıksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (If-Mbr) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması" başlıklı proje TÜBİTAK ARDEP 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'ndan yararlanacak.

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler için tıklayınız. Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys. tubitak. gov. tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosu'nu doldurmaları ve http://pys. tubitak. gov. tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Berkay Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Ozan Tufan Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK'tan Destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:34:34. #1.15#

title