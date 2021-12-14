Üniversitemizde Afrikalı Göçmenlerin İstanbul'da Mesken ve Çalışma Semtleri Semineri Düzenlendi Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Topluluğu tarafından "Afrikalı Göçmenlerin İstanbul'da Mesken ve Çalışma Semtleri" isimli seminer düzenlendi.

Illinois Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir ŞAUL'un konuşmacı olduğu seminere, Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Güven AVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Elif KIRAN, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. İhsan ÇETİN ve Sosyoloji Bölümü Akademik Personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. İhsan ÇETİN'in yaptığı programda konuşan Prof. Dr. Mahir ŞAUL, Afrika'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerin yaşam şartlarına, Afrika'dan Türkiye'ye neden geldiklerine, İstanbul'da yoğun olarak hangi semtlerde yaşadıklarına değindi. Prof. Dr. ŞAUL, Afrikalı Göçmenlerin Türkiye'ye iş bulup çalışmak ve akrabalarının Türkiye'de bulunması sebebiyle geldiklerine vurgu yaptı.

Programın sonunda Doç. Dr. İhsan ÇETİN, günün anısına Prof. Dr. Mahir ŞAUL'a takdimde bulundu.

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