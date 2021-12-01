Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' Mesajı 07-04-2021

Roman vatandaşlarımızın zor yaşam koşullarından kurtarılarak topluma entegrasyonunu sağlamak hem kültürümüz, hem insanlık, hem de birlik olma bilinci açısından bir vatandaşlık görevidir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada birer kültürel zenginlik olan toplumsal varlıklarını ötekileştirerek dışlamak, bizi ve bütün dünyayı bu kültürel zenginlikten mahrum bırakacak ve yanlış algılar sonucu suça itilen bireylerin de tekrar hayata kazandırılmasına engel olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Roman vatandaşlarımızın ve Aziz Milletimizin 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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