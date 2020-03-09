Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması - Haber
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Gökhan Bayram, Gelibolu, Güncel

Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Halkla İlişkiler Topluluğu, Gelibolu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek ilçenin markalarıyla buluştu.

09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:40
Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Halkla İlişkiler Topluluğu, Gelibolu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek ilçenin markalarıyla buluştu.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Topluluğu, kalabalık bir öğrenci topluluğuyla Gelibolu ilçesine ziyarette bulundu. Akademik Danışmanları Gökhan Bayram ile birlikte Öğrenci Başkanı Berat Yıldız ile Gelibolu'yu gezen öğrenciler Gelibolu'ya hayran kaldı.


Aktif öğrenci topluluğu sırasıyla Savaş Müzesi, Traktör Müzesi, Piri Reis Müzesi, Fener, Bayraklı Baba, Çilehane, Mevlevihane gibi yerleri ziyaret etti. Gerçekleşen programda ticari markalarla iletişim kuran öğrenciler, firma yetkilileriyle de bir araya geldi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Topluluk Akademik Danışmanı Gökhan Bayram, ziyaretlerinin öğrencilere hem kültürel bir zenginlik hem de iktisadi bilgi anlamında ufuk açtığını belirterek katkılarından dolayı Gelibolu Belediyesi'ne ve Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatih Uz'a teşekkür etti. Öğrenci Başkanı Batıhan Alay ise Gelibolu ziyaretlerinden mutluluk duyduğunu belirterek, tüm öğrencilerin Gelibolu'yu görmeleri konusunda gönüllü elçi olacaklarını belirtti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak Haber
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Üniversitelilerden Gelibolu çıkarması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:42:07. #1.15#