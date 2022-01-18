Üniversiteliler sokaktaki patilerin sesi oldu

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) Turizm İşletmeciliği Bölümünde okuyan öğrencilerin Takım Çalışması dersi kapsamında oluşturdukları "Patilerin Sesi" grubu projelerini tamamladı.

Burhaniye'de öğrencilerin çalışmaları, gerek halk gerek esnaf tarafından büyük ilgi ve takdir topladı. Üniversiteli gençler, BUBYO öğrencisi olduklarını söylediklerinde çevreden çokça yardım ve ilgi gördü. Çok sayıda esnaf ve vatandaşlar, hayırsever öğrencilere destek oldu. Ekipte yer almaktan mutlu olduğunu anlatan grup sözcüsü Büşra Deniz, "Takım arkadaşlarım Halil Ümit, Samet Demirel ve Buse Okur ile birlikte projemizi başlattık. Böyle bir projeyi okulumuz sayesinde gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Mama dağıtımında halkla inanılmaz bir iletişimimiz oldu. BUBYO öğrencileri bugün bunu yapıyordu diyecekler ve her sokakta her köşe başında bizim mamalarımızı görecekler. Bunun için çok gururluyum, dünyamızda başa çıkmakta en zorlandığımız şey olan sokak hayvanlarına karşı sevgiyi, ilgiyi ve güzelliği yansıttığımıza inanıyoruz. Böyle bir projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Öğrencileri kutlayan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü İlban da, "Takım çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz projeler bölgede üniversite öğrencilerine yönelik olumlu bakış gelişmesinin yanında üniversite öğrencilerinin hayatın içinde olmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje tüm canlıların hayatını sürdürebilmeleri açısından temel ihtiyaç olan beslenme ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Öğrencilerimiz ile birlikte tüm canlıların haklarına saygı duyuyoruz ve bu bilincin gelişmesi açısından projelerimize devam ediyoruz. Bu noktada öğrencilerimi göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi. - BALIKESİR