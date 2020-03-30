Üniversiteli öğrenciler sağlık çalışanları "yüz siperliği" üretti Üniversiteli öğrenciler sağlık çalışanları "yüz siperliği" üretti Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, hastalarla ilk teması bulunan sağlık çalışanlarının, hastaların tedavileri sırasında özellikle solunum yoluyla bulaşan korona virüsün önüne geçilebilmesi...

Üniversiteli öğrenciler sağlık çalışanları "yüz siperliği" üretti

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, hastalarla ilk teması bulunan sağlık çalışanlarının, hastaların tedavileri sırasında özellikle solunum yoluyla bulaşan korona virüsün önüne geçilebilmesi için ürettikleri yüz siperliği ile bu salgınla mücadeleye destek veriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile etkin bir şekilde mücadele sürerken, hastalığa yakalanan bireylerin tedavi sürecinde, özellikle solunum yolu ile bulaşan bu virüsten, sağlık çalışanlarının etkilenmemeleri son derece önem arz ediyor. Bu kapsamda daha önce hazırladıkları projeleri ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda altın madalya kazanan PAÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kadir Demirci, Kemal Şahin, Ahmet Keskin, İlayda Akakça ve Fırat Yavuz'dan oluşan ekip sağlık çalışanlarının virüsten olası etkilenmelerini önlemek amaçlı önemli bir proje gerçekleştirdiler.

PAÜ Öğrencileri, koronavirüsün yayılımının önlenmesinde etkin rol alan sağlık çalışanlarının bu virüse maruz kalmamaları ve olası yakalanma risklerinin önüne geçilebilmesine katkı sağlamak amacıyla petg olarak bilinen malzemeden, üç boyutlu yazıcı kullanarak yüz siperliği üretimine başladılar. Çalışmalarında gecesini gündüzüne katan öğrenciler, çok kısa süre içerisinde 100 adet siperlik üreterek, PAÜ Hastanelerinde, özellikle hasta yoğunluğu yaşanan servislerde, görev yapan sağlık çalışanlarına teslim ettiler.

Projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan PAÜ Biyomedikal Mühendisliği Öğrencisi Kadir Demirci, biyomedikal mühendisleri olarak özellikle sağlık alanında teknolojiler geliştiren ve bu alanın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan bir meslek dalı olduklarına değinirken, Ülkemizin maruz kaldığı koronavirüs salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmalara bir nebze katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Özellikle hastalarla ilk teması kuran kişiler olan sağlık çalışanlarının, salgının yayılmaması için özverili çalışmalar gösterdiklerini ve sağlık çalışanlarının bu virüsten etkilenmemelerinin son derece önemli olduğunu belirten Demirci, bu kapsamda farklı ürün geliştirme konularında çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Demirci, çalışmaları sırasında kendilerine destek veren başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Üniversite Yönetimi olmak üzere bölüm öğretim üyelerine ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. yönetimine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA