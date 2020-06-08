Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 156'ncı gün
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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 156'ncı gün

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 156'ncı günTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 156'ncı günde de sürdürüldü.

08.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:34

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 156'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 156'ncı günde de sürdürüldü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Gülistan Doku'nun arama çalışmaları 156'ncı günde de devam ederken bugünkü arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polisleri katıldı. Tunceli AFAD ekipleri, Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinden Uzunçayır Baraj Gölü'nün elektrik üretimi yapılan türbinlerin bulunduğu bölgeye kadar olan 10 kilometrelik alanda arama çalışmalarını yürütürken, dalgıç polisleri de Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde gün içinde dalışlar yaparak Gülistan Doku'dan iz aradı. Gün boyu yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 156'ncı gün

Kaynak: DHA

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