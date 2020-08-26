Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği eklediMANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi.

26.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:17

Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi. Otomobile cep telefonu ile sesli komut veren Pampallı, aracı çalıştırabiliyor, kapatabiliyor, ışıklarını yakabiliyor.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde oturan Ali Pampallı amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti. Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, şunları söyledi:

"Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim. Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim.Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım."

Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Magazin
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu Politika
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Onur Saylak Demet Özdemir
Spor Ali Koç Eddie Newton Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Şehit İzmir Giresun
Şu an buradasınız: Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 09:17:10. #1.14#
title