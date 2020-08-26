Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği eklediMANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi.

Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi. Otomobile cep telefonu ile sesli komut veren Pampallı, aracı çalıştırabiliyor, kapatabiliyor, ışıklarını yakabiliyor.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde oturan Ali Pampallı amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti. Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, şunları söyledi:

"Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim. Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim.Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım."

Kaynak: DHA