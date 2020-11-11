Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
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Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü

11.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:44
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da daireden çıkıp, aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.

ANNE, POLİSİ ARADIRecep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Anne, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi  Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


- Denizli
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü
Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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