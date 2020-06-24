Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile 6 üniversitenin rektörü değişti. Peki, hangi üniversiteye kim atandı. İşte, yeni rektörler ve üniversiteleri!

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birlikte birçok üniversitenin rektörleri değiştirildi. Rektörleri değiştirilen üniversitelerimiz ve ataması yapılan akademisyenlerimiz kimler? Detaylı bilgileri sizler için haberimizde ele aldık. HANGİ REKTÖR, HANGİ ÜNİVERSİTEYE ATANDI? Prof. Dr. Fuat Erdal Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Fuat Erdal Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Fuat Erdal Daha önce İbn Haldun Üniversitesinde görev yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Erdal, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Prof. Dr. İbrahim Çapak Bingöl Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Çapak Bingöl Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Çapak Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birçok üniversiteye yeni rektör atanırken Bingöl Üniversitesi mevcut rektörü tekrardan görevine atandı. Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Prof. Dr. Metin Aksoy Selçuk Üniversitesi: Prof. Dr. Metin Aksoy Selçuk Üniversitesi: Prof. Dr. Metin AksoyCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. Prof. Dr. Semih Aktekin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite: Prof. Dr. Semih Aktekin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite: Prof. Dr. Semih Aktekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanırken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü Prof. Dr. Semih Aktekin atandı. Prof. Dr. Turgut Özkan Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Turgut Özkan Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Turgut Özkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.