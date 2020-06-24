Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
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Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile 6 üniversitenin rektörü değişti. Peki, hangi üniversiteye kim atandı. İşte, yeni rektörler ve üniversiteleri!

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
24.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:44

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birlikte birçok üniversitenin rektörleri değiştirildi. Rektörleri değiştirilen üniversitelerimiz ve ataması yapılan akademisyenlerimiz kimler? Detaylı bilgileri sizler için haberimizde ele aldık.

HANGİ REKTÖR, HANGİ ÜNİVERSİTEYE ATANDI?

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. Fuat Erdal

Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Fuat Erdal

Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Fuat Erdal Daha önce İbn Haldun Üniversitesinde görev yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Erdal, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. İbrahim Çapak

Bingöl Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Çapak

Bingöl Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Çapak Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birçok üniversiteye yeni rektör atanırken Bingöl Üniversitesi mevcut rektörü tekrardan görevine atandı.

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Hacettepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Hacettepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı.

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. Metin Aksoy

Selçuk Üniversitesi: Prof. Dr. Metin Aksoy

Selçuk Üniversitesi: Prof. Dr. Metin AksoyCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Aksoy atandı.

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. Semih Aktekin

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite: Prof. Dr. Semih Aktekin

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite: Prof. Dr. Semih Aktekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanırken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.

Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler? Yeni rektörler ve üniversiteleri! Hangi üniversitelere rektör ataması yapıldı?
Prof. Dr. Turgut Özkan

Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Turgut Özkan

Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Turgut Özkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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