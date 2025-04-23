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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ: 24 ve 25 Nisan günleri üniversiteler kapalı mı? SON DAKİKA

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ: 24 ve 25 Nisan günleri üniversiteler kapalı mı? SON DAKİKA
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İstanbul'da yaşanan depremin ardından gözler üniversitelere çevrildi. 23 Nisan'ın hemen sonrasına denk gelen 24 Nisan Perşembe günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. "24 Nisan'da üniversiteler açık mı, kapalı mı?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte son durum ve resmi açıklamalar...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gözler bir kez daha eğitim kurumlarına çevrildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen sonrasına denk gelen 24 Nisan Perşembe günü üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. "24 Nisan'da üniversiteler tatil mi?", "Depremin ardından 24 Nisan'da üniversiteler kapalı mı?" gibi sorular öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 24 Nisan 2025 Perşembe günü üniversitelerin durumu ve alınan olası kararlarla ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? (24 - 25 NİSAN)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da art arda meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Özvar, yaptığı açıklamada, "Perşembe ve cuma günleri, İstanbul'daki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ: 24 ve 25 Nisan günleri üniversiteler kapalı mı? SON DAKİKA

Bu kararla birlikte, İstanbul genelindeki üniversitelerde 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri ders yapılmayacak. Eğitim faaliyetleri, belirlenen tarihten sonra devam edecek.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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