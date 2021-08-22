Üniversite YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Son Dakika: YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları geçtiğimiz Cuma günü sona ermişti. 2021 YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Son Dakika: Geçtiğimiz Cuma günü tercihlerin bitmesiyle adaylar üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak diye merak etmekte. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesinden alınan başvurular 20 Ağustos'ta kapanan sistemle sona ermişti. "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi henüz açıklamadı ancak kısa zamanda erişime açması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTE YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK 2021?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer lan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.