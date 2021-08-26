Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

5-20 Ağustos tarihleri arasında üniversite yerleştirme tercihlerinin tamamlanmasının ardından tercih yapan öğrenciler, "Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sıklıkla aratılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin yapılmasının ardından merak edilen konu hakkında gelen son bilgiler nedir? Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek bilgileri bekliyor. Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden geçen 4 gün geçti. Bu süreçte binlerce aday YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri. 5-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre açıklanan sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini yapacaklardır açıklamasında bulundu. Bu açıklama göre YKS tercih sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

İstenen belgeler:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.