Üniversite yerleşkesinde tavuk yetiştiren öğrenciler mesleki tecrübe ediniyor
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Üniversite yerleşkesinde tavuk yetiştiren öğrenciler mesleki tecrübe ediniyor

Üniversite yerleşkesinde tavuk yetiştiren öğrenciler mesleki tecrübe ediniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesindeki Kanatlı Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Biriminde tavuk yetiştirerek bakımlarını üstlenen öğrenciler mesleki deneyim kazanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesindeki Kanatlı Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Biriminde tavuk yetiştirerek bakımlarını üstlenen öğrenciler mesleki deneyim kazanıyor.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden 20 öğrenci, üniversitenin Ali Numan Kıraç Yerleşkesi'ndeki çiftliğe bağlı birimde de eğitim alıyor.

Öğrenciler, 400'ü yumurta, 400'ü de etlik olmak üzere 800 tavuğu yemleyip sularını kontrol ediyor, bakımlarını yaptıkları tavukların yumurtaları topluyor.

Bu yumurtalardan bazıları bilimsel çalışmaları için ayrılıyor, paketlenenler ise satışa sunuluyor.

"Öğrencilerimiz yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını A'dan Z'ye öğreniyor"

Kanatlı Birimi Sorumlusu ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Canan Kop Bozbay, AA muhabirine, birimde biri yumurta, diğer etlik tavuklar için ayrılmış iki kümesinin bulunduğunu söyledi.

Her iki kümeste de serbest dolaşımlı sistemin bulunduğunu belirten Bozbay, şu bilgileri paylaştı:

"Yumurta tavuğu kümesimizde Lohman Brown cinsi 400 yumurta tavuğumuz var. Hayvanlarımız şu anda 30 haftalık. 400 tavuktan yüzde 94 civarında yumurta verimi alıyoruz. Oldukça iyi verim dönemindeyiz. Günlük 350'nin üzerinde yumurta alıyoruz. Etlik piliç kümesimizde de Ross 308 cinsi etlik piliçlerimiz var. Şu anda yaklaşık 4 haftalıklar. 42 günde kesime gelecekler. Ticari bir kuruluş olmadığımız için buradaki faaliyetlerimiz eğitim, araştırma ve uygulama üzerine. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz birimde eğitim alıyor. Stajyer öğrencilerimiz de mevcut. Onlara uygulamalı olarak gösterebiliyoruz. Araştırma kısmında yüksek lisans öğrencilerimiz ya da hocalarımız araştırmalarını devam ettiriyor. Öğrencilerimiz kümeslerde birebir günlük rutin işlere katılarak yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını A'dan Z'ye öğreniyor."

Bozbay, Eskişehir bölgesinde kanatlı yetiştiriciliği yapan pek çok üreticinin bulunduğuna değinerek, söz konusu yetiştiricilik türüne yeni adım atacak yatırımcıların, birimlerinde bulunan kümesleri gezip bilgi edindiğini aktardı.

Üretici ve yetiştiriciler için örnek bir kümes olma özelliği taşıdıklarını vurgulayan Bozbay, "Üreticiler bizi pilot kümes olarak örnek alıyor, bizden fikir alıyorlar." dedi.

"Elde edilen geliri fakültenin ihtiyaçları için kullanıyoruz"

Çiftliğin müdürü İsmail Uysal da öğrencilerden arta kalan zamanda kanatlı hayvan birimine işçi ve bakım desteği sağladıklarını anlattı.

Birimden elde edilen yumurtaların satışının da yapıldığını dile getiren Uysal, "Bu ürünlerin satışından elde edilen geliri fakültenin ihtiyaçları için kullanıyoruz." diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Esra Barasoğlu ise güne etlik piliç kümesinde girerek başladığını, ortamın hava durumunu ve sıcaklığını kontrol ettiklerini belirtti.

Tavukları yemleyip suluklarını kontrol ettiklerini dile getiren Barasoğlu, "Tavukların genel durumuna bakıyoruz. Daha sonra yumurta tavuklarının kümesini kontrol ediyoruz. Onların da yem ve su durumunu, ortamlarını kontrol ediyoruz. Söz konusu eğitim faydası çok fazla. Daha önce ben tavuğa dokunamıyordum. Şimdi neredeyse tavukla birlikte yatacağım. Gece rüyalarıma bile tavuklar giriyor." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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