Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Ankara Adliyesi önünde toplanan gençler Basın açıklaması yapılması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan gençler

Basın açıklaması yapılması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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