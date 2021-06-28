Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara Adliyesi önünde toplanan gençler Basın açıklaması yapılması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Adliyesi önünde toplanan gençler
Basın açıklaması yapılması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk