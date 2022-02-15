Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? YKS (TYT, AYT) baraj puanı kaldırıldı mı?

Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. Son dakika eğitim haberlerini araştıranlar YKS (TYT, AYT) baraj puanı kaldırıldı mı? sorularına yanıt aradı. Son dakika TYT AYT haberleri!

ÜNİVERSİTE SINAVI BARAJ PUANI KALKTI MI?

YKS tercihlerinde baraj puanı kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

"TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir."

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır."

BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

Açıklamaya göre, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edilecek.

2021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

Ayrıca, 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

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