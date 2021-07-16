Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu
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Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu

Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Mühendislik eğitimi için gittiği Almanya'da atıldığı iş hayatında başarısıyla adından söz ettiren Kemal Şahin, kurduğu holdingde binlerce insana iş vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Mühendislik eğitimi için gittiği Almanya'da atıldığı iş hayatında başarısıyla adından söz ettiren Kemal Şahin, kurduğu holdingde binlerce insana iş vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Toroslar'ın eteğindeki Taşlıpınar köyünde çiftçi bir ailenin üçüncü erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Kemal Şahin'in eğitim hayatı başarıyla geçti.

Liseyi yatılı okuyan Şahin, 1973'te kazandığı bursla gittiği Almanya'da metalürji mühendisliği bölümünü bitirdi.

Mezun olduktan sonra bu ülkede küçük bir hediyelik eşya dükkanı açarak ticarete atılan Şahin, 1982'de kendi şirketini kurdu.

Yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan şirket, bugün dünya genelinde 4 kıtada ve 8 ülkede 10 binin üzerinde çalışanı bulunan Şahinler Grubuna dönüştü.

Firmasıyla tekstilden inşaata, enerjiden turizme, serbest bölge işletmeciliğinden gıdaya birçok sektörde başarılı çalışmalara imza atan Şahin, yardımseverliğiyle de tanınıyor.

Şahin, Antalya'nın Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelinde zamanını geçiriyor.

"Bizim köyden çok sayıda insanı yanıma aldım"

Almanya'da liyakat nişanı verilen 66 yaşındaki Şahin, AA muhabirine, Almanya'da biriktirdiği 5 bin mark ile küçük bir hediyelik eşya dükkanı açarak iş hayatına başladığını dile getirdi.

Burada Belçika, Fransa ve Çin'den ucuza tedarik ettiği ürünleri sattığını belirten Şahin, işleri iyi gidince toptancılığa geçtiğini bildirdi.

Şahin, Türkiye'den aldığı malları Avrupa'da satarak kısa sürede büyüdüğünü, perakende zincirleri kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim köyden çok sayıda insanı yanıma aldım. Kimisini ortak ettim, kimisine iş verdim. Çok hızlı büyüdük. Almanya ile Türkiye arasında çok ciddi bir hat kurdum. 1984'te en büyük tekstilci, ihracatçıydım. ABD ve diğer ülkelerde de fabrikalar açtım. Türkiye'de en az 15-20 fabrika açtım. O zaman muazzam bir talep vardı. Değişik ürünlere girdik. Her türlü ürünü yapmaya başladık. Kısa zamanda yıllık 1 milyar dolara yakın cirosu olan Şahinler Holding'e dönüştük. Film şirketleriyle ortaklık kurduk. Halen devam ediyor. Almanya ve Fransa'daki şirketlerimiz, lisanslı mallar da yapmaya başladı. Malları hem Türkiye'den hem de Hindistan, Çin gibi ülkelerden tedarik etmeye başladık. Dünya çapında ticaret yapan bir holding haline geldik. Şu anda da halen 1 milyar dolar ciromuz var. 10 bin çalışanımız var. Mallarımızı tedarik ettiğimiz yerleri de katarsak Türkiye ve Türkiye dışında 30-40 bin insana iş veriyoruz."

Almanya'da yakaladığı şansı potansiyele çevirdiğini anlatan Şahin, "Amacım doğduğum köyün, o fakir insanlarının durumunu iyileştirmek, sosyal yapılarını geliştirmekti. Bunu da onlara iş ve AŞ vererek yaparsın. Vakıflar kurduk. On binlerce insana burslar verdik. Halen daha veriyoruz. Başarının sırrı gerçekten mütevazi olmak, insanlara saygı duymak, insanlara değer vermek. Hangi pozisyonda olursa olsun bir bekçiye, bir temizlikçiye, herkese saygı duyman lazım. İnsan olduğunu bilmen lazım. İnsanların hepsiyle iletişim kurman lazım." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu
Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu
Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu
Üniversite öğrencisi olarak gittiği Almanya'da holding sahibi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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