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Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

Adıyaman Belediyesi, pandemiden dolayı uzun zamandır hasret kaldığı üniversiteli öğrenciler için çiğköfte ikramlı, harfane konserli hoş geldiniz partisi düzenledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, pandemiden dolayı uzun zamandır hasret kaldığı üniversiteli öğrenciler için çiğköfte ikramlı, harfane konserli hoş geldiniz partisi düzenledi.

Adıyaman'ın değerlerini dünyaya tanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan Adıyaman Belediyesi, bu kez de üniversite eğitimi için Adıyaman'a gelen genç misafirleri onuruna şehrin en çok bilinen lezzetlerinden olan çiğköfte ikramlı, harfane konserli hoş geldiniz gecesi düzenledi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında gerçekleşen etkinliğe binlerce üniversiteli genç katılarak gece boyu doyasıya eğlendi.

Gerçekleşen etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum ve birim müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte öğrencilere hitap eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeniden öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrenciler için başarı dolu bir akademik yıl temenni ediyor, huzur ve barış kenti Adıyaman'ımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ise böyle bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ederek, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından başlayan etkinlikte verilen harfane konserinde öğrenciler söylenen türkülerle halay çekip, eğlendi. Bir yandan türkülere eşlik eden davetlilere, çiğköfte ikram edildi. - ADIYAMAN

Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

Üniversite öğrencilerine çiğ köfteli konserli karşılama

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