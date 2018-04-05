Üniversite Öğrencilerinden Spastik Engelli Vatandaşa Sürpriz Doğum Günü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üniversite öğrencilerince başlatılan "Düşle Gerçek Olsun" projesi kapsamında yaşlı ve engellilerin hayalleri gerçeğe dönüştürülüyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından şubat ayında başlatılan projeyle, bugüne kadar 32 mahalle gezilerek 115 engelli ve 1582 yaşlının evi ziyaret edildi.

Öğrenciler, ilk ziyaretlerinde hayallerini sordukları kişilerin evlerine yeniden giderek isteklerini gerçekleştiriyor.

Hayatında hiç doğum günü kutlamayan Esenköy Mahallesi'ndeki spastik engelli Sevim Otuzbir'e sürpriz yaparak evinde pasta kesen öğrenciler, engelli vatandaşa çeşitli hediyeler verdi, şarkı söyledi.

Anne Gülşen Otuzbir, çok duygulandığını belirterek projenin anlamlı olduğunu ifade etti.

Nazilli Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, proje kapsamında bir gencin daha hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın yapmak isteyip de yapamadıkları işleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir akademik kaygımız yok, amacımız sadece bir Allah rızası almak, bu yola bunun için çıktık." dedi.

Köroğlu, özellikle yaşlı vatandaşların, Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme istediğinde bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Mısırlı Mohammed Gamal ise hedeflerinin, projeyi uluslararası alana yaymak olduğunu kaydederek, "Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Bana saadet veriyor. Kendi ülkemde yapamadığım bir şey. Mahsun kalpleri mutlu etmemiz, bizi daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Son arzumuz Cumhurbaşkanıyla görüşmek"

Öte yandan, projeye destek veren Aymelek Derneği de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen bazı yaşlıların taleplerini, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a iletti.

Yaşlılarla birlikte Bircan'ı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Yurdagül Altınbaş, öğrencilerin ziyaret ettiği yaşlıların bir çoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediklerini kendilerine ilettiklerini söyledi.

Talepleri aldığını ve gerekeni yapacağını ifade eden Bircan da "Buraya gelen tüm yaşlılarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyor. Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istediklerini belirttiler. İnşallah biz de gerekeni yapmaya çalışacağız." dedi.

Vatandaşlardan 93 yaşındaki Mehmet Yusuf Yeşilyurt ise "Ölmeden önce sayın cumhurbaşkanımızla kavuşmak, görüşmek istiyorum. O benim vatanıma milletime yardım ediyor." diye konuştu.

73 yaşındaki Medine Küçük de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kalkındığını vurgulayarak son arzusunun Erdoğan'la görüşmek olduğunu kaydetti.