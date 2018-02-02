Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçiğe Destek

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe 10 bin adet lokum, pişmaniye, maden suyu gibi erzakları teslim etmek için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Öğrenciler, askerlere ulaştırılmak üzere Afyon lokumu, pişmaniye ve maden suyu getirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, askerlere moral desteği vermek için buraya geldiklerini belirterek, "Askerlerimizin zor şartlarda bizim güvenliğimiz için canını feda ederek yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek için buraya geldik. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve öğrencilerinin gönderdiği 10 bine yakın lokum pişmaniye, maden suyu ve mektupları Mehmetçiğimize teslim edeceğiz. Bununla bir nebzede olsa Mehmetçiğimizin duygularına ortak olmak istedik. Afyon Kocatepe yönetimi ve öğrencilerine teşekkür ederim. Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hüdai Koçyiğit ise "Üniversitemiz ve öğrenci konsey başkanlığımız topluluk ve kulüplerimizin bir projesi olarak Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan Mehmetçiğimize destek için getirdiğimiz Afyon lokumu, Afyon sucuğu, maden suyu gibi malzemeleri Mehmetçiğimize teslim edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS