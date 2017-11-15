Üniversite Öğrencilerinden Diyabet Hastaları İçin Mobil Uygulama

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören iki öğrenci, diyabetli hastalar için cep telefonunda kullanılabilecek mobil uygulama geliştirdi.



Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bilal Emre Karataş ile 4. sınıf öğrencisi Esra Güllü, diyabet hastaları için karbonhidrat sayımını kolaylaştıran, insülin miktarı ve tüketebilecekleri besinler gibi konularda yardımcı olan mobil uygulama geliştirdi.



Üniversite öğrencileri, geliştirdikleri projeyle Sanofi firması tarafından düzenlenen "Sen bul diyabet kolaylaşsın" isimli yarışmada "servis" kategorisinde birincilik elde etti.



KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlük binasında projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, geçen yıl düzenledikleri diyabetle ilgili seminerin ardından öğrencilerin proje geliştirmeye başladığını söyledi.



Bir diyabet firması tarafından organize edilen yarışmayı Türkiye Diyanet Vakfı, Diyabetle Yaşam Derneği, Ulusal Beslenme Platformu, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesinin desteklediğini belirten Aydın, öğrencilerin yarışmada 10 bin lira ödül ile firmada staj hakkı kazandıklarını anlattı.



Öğrencilerin geliştirdiği projeyle diyabet hastalarının karbonhidratlı ürünler konusunda bilgilendirildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Her yıl düzenlenen yarışmada 3 sahada değerlendirme yapılıyor. Birincisi ürün, diğeri servis alanı, bir de kurumsal alan. Öğrencilerimiz servis alanında birinci oldu. Kişinin hayatını kolaylaştıracak hareketli mobil bir sistem uygulaması olarak tasarlandı. Kullanan kişinin hasta bilgilerini kayıt altına alıyor. Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize ve onların arkasında duran hocalarımız Aysun Taşdemir ile Nesrin İşli'yi kutluyorum. Yeni başarılar elde edeceklerine inanıyoruz."



Esra Güllü ise diyabetli bireylere fayda sağlamak amacıyla yola çıktıklarına dile getirerek, "Karbonhidrat sayımı projesinde diyabetli bireyler yedikleri miktarı girerek insülin miktarını uygulamadan çıktı olarak alabilecek." dedi.



Bilal Emre Karataş da projenin içeriğini firma ile yaptıkları sözleşme nedeniyle ayrıntılı olarak paylaşamadıklarına işaret etti.



Geliştirdikleri proje sayesinde hastanın karbonhidrat sayımı yapmasının kolaylaştığını vurgulayan Karataş, şunları söyledi:



"Bu alanda çok fazla mobil uygulama var ama bizim projemiz diğerlerinden çok daha farklı. Bu nedenle ödüle layık görüldüğünü düşünüyorum. Bu uygulama, hastaya uygulaması gereken insülin miktarını veriyor. Diyabetli bireyler için tüketebileceği yiyecek sayısının az olması en büyük zorluktur. Bu stres yükünü ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hasta, istediği şeyi yiyebilme özgürlüğüne sınırlı olarak kavuşacak. Uygulama bir kod sistemi de barındıracak. Sıkıntı olursa doktora yönlendirecek. Diyabetli birey, yiyeceği sıkıntılı bir ürünse alternatif yiyeceğe yönlendirilecek."