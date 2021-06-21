Üniversite öğrencileri 'Uluslararası Çelik Köprü Yarışması' finalinde ödül aldı
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Üniversite öğrencileri 'Uluslararası Çelik Köprü Yarışması' finalinde ödül aldı

Üniversite öğrencileri 'Uluslararası Çelik Köprü Yarışması' finalinde ödül aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Design and Construct (DE&CO) Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda ön elemeyi geçerek finale kalan Altınbaş Üniversitesi ekibi, hazırladığı 'Albatros'adlı köprüsüyle 'Estetik ve Özgünlük, Yapım Maliyeti, Zamana Karşı Kurulum,...

Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Design and Construct (DE&CO) Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda ön elemeyi geçerek finale kalan Altınbaş Üniversitesi ekibi, hazırladığı 'Albatros'adlı köprüsüyle 'Estetik ve Özgünlük, Yapım Maliyeti, Zamana Karşı Kurulum, Yük Altındaki Deplasman' kategorilerinde yarışarak hem Estetik Ödülü hem de ilgili kategorilerdeki performansıyla genel sıralamada ikincilik ödülünü kazandı.

Yurt içi ve yurt dışından birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleşen yarışma kapsamında ön değerlendirmeyi geçmeyi başaran çelik köprülerin 2-4 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen büyük finale davet edildiği söylendi. Final turunda yurt dışından Hırvatistan, Makedonya, Romanya ve Türkiye'den çeşitli üniversitelerle yarışan 'Albatros', Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden dört erkek ve Mimarlık Bölümü'nden bir kız öğrenciden oluşan 5 kişilik ekip tarafından geliştirildi. Proje ekibinde yer alan öğrenciler Erkam Kurt, Mazlum Badur, Muhammed Salih Balca, Mohamed Al-Asvad ve Nicma Öztürk'e Arş. Gör. Furkan Narlıtepe'nin danışmanlık yaptığı belirtildi.

"TEK VAKIF ÜNİVERSİTESİ OLARAK YER ALMANIN GURURUNU YAŞADIK"

Proje çalışmaları ve yarışma süreci hakkında bilgi veren ekip danışmanı Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Furkan Narlıtepe, "Yaklaşık 6 ay boyunca bu prestijli yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandık ve çelik köprümüzün dizayn ve analizlerini tamamlayarak başvuru dosyamızı gönderdik. Ön değerlendirme sonuçları açıklandığında yarışmaya davet edilen üniversiteler arasında tek vakıf üniversitesi olarak yer almanın mutluluğunu yaşadık. Üniversitemizle ilk kez yer aldığımız bu yarışmada, finalde elde edilen hem Estetik Ödülü hem de İkincilik Ödülü'yle Altınbaş Üniversitesi'nin ismini başarıyla duyurmak bizim için gurur vericiydi" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZ SPONSOR OLDU"

Yapılan ön değerlendirme sonrasında tasarladıkları köprünün imalatını da tamamlayarak yarışmaya katıldıklarını belirten Furkan Narlıtepe şunları söyledi:

"Mesleki anlamda teori ve pratiğin iç içe geçtiği bu yarışma gerek öğrencilerimizin bu tecrübeyi yaşaması gerekse de yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok insanla tanışıp çevrelerini genişletmeleri adına çok faydalı. Bu tip uluslararası ya da ulusal çaptaki yarışmalara katılımın yanında, elde edilen başarılar öğrencilerimizin mesleki hayata daha da özgüvenle adım atmaları yolunda da çok kıymetli. Yarışmaya katılmaya karar verdiğimiz andan itibaren bölüm başkanımız ve dekanımız manen desteklerini hiç eksik etmediler. Bu süreçte özel sektörden bizi destekleyen birçok firma oldu. Aynı zamanda üniversitemizin yarışma katılım ücretlerine sponsor olması da bizim için çok önemliydi. Elde edilen böylesi başarılar ile bundan sonraki ulusal ve uluslararası yarışmalarda Altınbaş Üniversitesi adı daha birçok platformda duyulacaktır."


Üniversite öğrencileri 'Uluslararası Çelik Köprü Yarışması' finalinde ödül aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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