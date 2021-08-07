ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SMA HASTASI MİNİK TOPRAK'IN TEDAVİSİ İÇİN OYUN GELİŞTİRDİ

? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri 6 yaşındaki SMA hastası Toprak Yavaş'ın tedavisi için oyun geliştirdi.

? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri 6 yaşındaki SMA hastası Toprak Yavaş'ın tedavisi için oyun geliştirdi. Öğrenciler, minik Toprak'ın tanınmasını sağlayarak yürütülen kampanyaya destek olmayı amaçlıyor.

Üniversitenin Dijital Oyun Geliştirme Merkezi'nde eğitim gören 15 öğrenci, geliştirdikleri 'Toprak İçin Koş' adlı dijital oyun ile farkındalık yaratarak minik Yavaş'a umut olmayı hedefliyor.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kuluçka Merkezi Dijital Oyun Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Burak Dervişoğlu 'Dijital Oyun Merkezimizin ilk projesi olarak 'Toprak İçin Koş' oyunu yayınlandı. Bu oyundaki amacımız Eskişehirli Toprak için umut olabilmekti. Toprak SMA Tip 2 hastası. Toprak'ın ilerleyen zamanlarda yürüyebilmesi ve koşabilmesi için, sesini daha fazla duyurabilmek için bu oyunu geliştirdik. Ekibimiz 55 oyun geliştiriciden oluşuyor. Ekibimizden 15 öğrenciyi 'Toprak İçin Koş' projesi için ayırdık. Oyunu bir hafta da tamamladık. En büyük amacımız, Toprak'ın tanınması sağlamak ve kampanyasına destek olmaktı. Dijital oyunların sadece eğlenmek amaçlı olmadığını aynı zamanda destek amaçlı olabileceğini de göstermiş olduk? dedi.

'BAŞLATILAN KAMPANYAYI YÜZDE 100'E ULAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR'

Toprak'a oyunu gönderdiklerinde çok keyiflendiğini söyleyen Dervişoğlu, 'Ailesi çok sevindi. Toprak'ın, 'Baba bak benim için oyun yapmışlar' demesi bizi çok sevindirdi. Toprak'ın kampanyası şu an yüzde 30'larda. Başlatılan kampanyayı yüzde 100'e ulaştırmamız gerekiyor? diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK DE OYUN GELİŞTİRİLİYOR

Dijital Oyun Merkezi olarak şu an yanan ormanlar için de bir oyun geliştirmeye başladıklarını anlatan Burak Dervişoğlu, 'Öğrencilerimiz yanan ormanlarımız için çok üzüldü. Oyunda yangın söndürerek ve fidan dikerek belli bir puanı elde edince TEMA Vakfı ile yaptığımız iş birliği sonucu bir fidan dikilmesi sağlanıyor. Oyunumuz şu anda yayınlanma aşamasında. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız oyunların da farkındalık anlamında projeler olmasını istiyoruz. Oyun sadece eğlenmek amacıyla yapılmaz, aynı zamanda topluma katkı içinde yapılır' ifadelerini kullandı.

"HAYVAN HAKLARI VE ŞİDDETE KARŞI DA PROJELER TASARLANIYOR"

Dijital Oyun Merkezi'ndeki öğrencilerin hepsinin farkındalık projelerine çok meraklı olduklarını belirten Dervişoğlu, 'Yaptığımız projelerin fikirleri öğrencilerimizden geldi. Hayvanlar ve şiddete karşı da çalışmalarımız var. Şiddet oyunlarının karşısında olmak için de farklı projeler tasarlıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı