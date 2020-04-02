Üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına maske üretiyor Düzce Üniversitesi (DÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi üç ev arkadaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek olmak için maske üretimi gerçekleştiriyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi üç ev arkadaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek olmak için maske üretimi gerçekleştiriyor.

DÜ ve Düzce Teknopark iş birliğiyle sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmak üzere alın siperli maske üretimi yapılıyor.

DÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri üç ev arkadaşı Burak Karaman, Uğur Durmuş ve Emrah Kilis, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesine rağmen evlerine gitmeyerek büyük bir özveriyle maske üretimi gerçekleştiriyor.

Düzce Teknopark Tasarım Prototipleme ve İnovasyon Merkezi'nde 5 adet 3 boyutlu yazıcı ile 24 saat boyunca üretim gerçekleştiren gönüllü üç öğrenci, DÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sağladığı hammadde desteğiyle DÜ Araştırma Uygulama Hastanesine katkı sağlamak üzere maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA