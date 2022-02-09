Üniversite öğrencileri "patili dostları" el birliğiyle besliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki üç üniversitenin öğrencileri, kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını imece usulü besliyor.

Nuh Naci Yazgan, Erciyes ve Abdullah Gül üniversitelerinin öğrencileri, sokak hayvanları için sosyal medya üzerinden irtibatlaşarak, besleme etkinliği düzenliyor.

Haftanın iki günü bir araya gelen öğrenciler, hem üniversitelerin çevresindeki hem de yerleşim alanları dışında yaşayan köpekleri besliyor.

Üniversiteli gençler, sosyal medya hesaplarından besleme yapacakları günü duyurarak vatandaşlardan kuru mama, et, makarna, kuru ekmek gibi yiyecekleri temin ediyor. Toplanan yiyecekleri kendi araçlarına yükleyen gençler, kent dışındaki besleme noktalarındaki hayvanlara ulaştırıyor.

Kırsalda yer alan Molu Mahallesi'nde arazide yaşayan köpekler, yiyecek getiren öğrencilerin etrafında toplanıyor. Hasta ve yaralı köpekler, gençler tarafından veterinere götürülüyor. Öğrenciler, bazı köpeklerin yarasına merhem sürüyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aycan Köle, AA muhabirine, 4 yıldır besleme etkinliklerine katıldığını söyledi.

Hayvanseverlerden ve öğrencilerden bağış aldıklarını anlatan Köle, "Barınaktaki hayvanları da ziyaret ediyoruz, şartları uygun olanları sahiplendiriyoruz. Bu hafta 3 köpeğe yuva bulduk." dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Melike Yorulmaz ise böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yorulmaz, "Her hafta düzenli olarak gelmeye çalışıyoruz. Bağış olarak mama topluyoruz. Hem okulumuzun çevresindekileri hem de buradaki köpekleri besliyoruz." diye konuştu.

"Her gün aramıza yeni insanlar katılıyor"

Erciyes Üniversitesi öğrencisi Zeynep Polat da önce üniversite çevresindeki sokak hayvanlarını beslemek için yola çıktıklarını, daha sonra dağlarda da başıboş çok sayıda hayvan olduğunu gördüklerini ve arkadaş çevresiyle bunları beslemeye başladıklarını aktardı.

Kışın hayvanların yiyecek bulmakta daha çok güçlük çektiğini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar dağda yiyecek bulamıyor, su bulamıyor. Sadece besleme yapmıyoruz, hasta olanları tedavi ettiriyoruz, aralarında sahiplenilecek gibi olanları yuvalandırıyoruz. Bireysel olarak biz bu hayvanlara yetişemiyoruz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız oluyor. Her gün de aramıza yeni insanlar katılıyor. Yaptığımız beslemeyi fotoğraf ve görüntülerle paylaşıyoruz, insanlar bize güven duyuyor. Mama hesabımız var, gönüllüler oraya bağış yapıp mama gönderiyor. Hasta hayvanları, bize destek veren vatandaşlarımızın desteğiyle veteriner kliniklerinde tedavi ettiriyoruz."